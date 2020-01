Möhringens Ortsvorsteher Günther Dreher, der seit gut einem halben Jahr im Amt ist, will den Nachbarschaftshilfeverein „Wir für Sie“ in Möhringen bekannter machen, damit dieser noch mehr angenommen wird. Ihm sei wichtig, so Dreher, dass auch die Bürger in Möhringen den Verein besser kennen und auch nutzen werden.

Ziel des Vereins ist es, dass unterstützungsbedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, was gerade im ländlichen Raum eine immer größer werdende Herausforderung darstellt. Seit 2016 gehören Eßlingen und Möhringen als zwei von insgesamt sieben Mitgliedskommunen dem Nachbarschaftshilfeverein bereits an, wenngleich dieser bislang in Möhringen noch recht wenig genutzt wurde.

Der Verein bietet Unterstützung an für folgende Tätigkeiten: Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen, hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Wäschepflege, Gartenarbeit, Räumdienste, Kochen und Wohnungsreinigung, die Begleitung zu Arztbesuchen, Behörden, Kirche und ähnlichen Aufgaben, für Fahrdienste, Spaziergänge oder einfach nur für Gespräche.

Die Betreuung erfolgt auch zur Entlastung pflegender Angehöriger in niederschwelligem Bereich. Weitere Dienste können angefragt werden.

Ebenso sollen weitere Helfer für diesen Verein gewonnen werden, um die angestrebte größere Nachfrage dann auch bedienen zu können. Ein erstes Treffen dazu gab es bereits in Möhringen, weitere Treffen sind geplant. Derzeit wird auch eine Einsatzleitung für die beiden Gemeinden in Möhringen und Eßlingen gesucht. Dafür soll ein Ansprechpartner vor Ort gewonnen werden, der bzw. die sich vertrauensvoll um Unterstützungssuchende und Helfer kümmern soll.

Ganz unter dem Motto „Geben macht glücklich – helfen kann jeder, in einem weiten Wirkungsfeld“ hofft der Verein auf weitere helfende Hände, wofür auch eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Wer Interesse hat, sowohl als Helfer oder auch als jemand, der helfende Hände sucht, kann unverbindlich Kontakt aufnehmen mit Geschäftsführerin Julia Merz, Telefon 0176 726 059 64, Email verwaltung@wir-fuer-sie.net.