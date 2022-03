Musikverein Unlingen wählt neues Vorstandsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Hauptversammlung am 19. März berichteten der Vorsitzende Werner Gramsch, Schriftführerin Annika Schmid und Dirigent Philipp Winter über das vergangene Jahr und hielten Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten. Eine bedeutende Veränderung im Vereinsjahr 2021 war der Dirigentenwechsel. Zudem konnte das traditionelle Annafest im letzten Jahr zumindest im kleinen Rahmen stattfinden. Für das Annafest 2022 plant der Verein wieder ein großes Fest im Zelt. Außerdem ist eine Veranstaltung geplant, bei der eine gebührende Verabschiedung des ehemaligen Dirigenten MD Bernd Buck sowie zahlreiche Ehrungen vorgenommen werden sollen. Weiteres Ziel wird die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest des MV Zwiefaltendorf sein.

Jugendleiter Wolfram Halder berichtete von den Herausforderungen im Fachbereich Jugendausbildung. Trotz erschwerter Bedingungen konnte der Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten werden und es gab wieder erfolgreiche Teilnahmen bei den D-Lehrgängen. Kassiererin Silvia Ott konnte auch in diesem Jahr einen positiven Kassenstand präsentieren. Bürgermeister Hinz dankte dem Verein für sein Engagement in der Gemeinde und nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Bei den Wahlen ergaben sich an der Vereinsspitze einige Neuerungen. Nach 25 Jahren Vorstandstätigkeit, davon 21 Jahren als erster Vorsitzender, ließ sich Werner Gramsch nicht mehr zur Wahl aufstellen. Sven Cortès, welcher bisher als zweiter Vorsitzender in der Vorstandschaft tätig war, wurde als 1. Vorsitzender gewählt. Als zweite Vorsitzende wurden Robert Rettich und Wolfram Halder gewählt. Neu gewählt wurde die Jugendleiterin Eva Schmid und Beisitzer Philipp Maier. Schriftführerin Annika Schmid sowie die Beisitzerinnen Sarina Kocher, Marina Schlaucher und Christina Sigg wurden in ihrem Amt bestätigt.

Anschließend durfte Vorstand Werner Gramsch Julia Schmid, Franziska Schmid, Marlene Fischer, Carlotta Zwick, Annika Kocher und Sina Schelkle für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft ehren. Für 30-Jahre fördernde Mitgliedschaft konnte in diesem Jahr ein Mitglied geehrt werden.

Am Ende der Versammlung überreichte das neue Vorstandsteam dem Verein einen Baum als Anstoß, um zu verstehen was den Verein zusammenbringt und vereint und als Symbol dafür, dass jedes Mitglied ein Bestandteil dieses Vereines ist. Sven Cortès appellierte „Lasst uns zusammen weiterwachsen“.