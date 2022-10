Musikverein Unlingen veranstaltet Ehrungsabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 22. Oktober veranstaltete der Musikverein Unlingen einen musikalischen Ehrungsabend, um zahlreiche Musiker und Musikerinnen für das ehrenamtliche Engagement und die Treue zu „ihrem“ Verein zu ehren. Nach zwei Jahren des Aussetzens des traditionellen Jahreskonzertes in den Jahren 2020 und 2021 hat der Musikverein mit dem musikalischen Ehrungsabend ein Format gefunden, um die Ehrung von Mitgliedschaften und Engagement im Verein in einem würdigen Rahmen vorzunehmen. Die insgesamt 24 Ehrungen wurden von Karl Lamp als Vertreter des Blasmusikreisverbands Biberachs in Blöcken vorgenommen. Dazwischen spielte die Kapelle jeweils ein Musikstück, um den Ehrungsmarathon für die Besucher kurzweilig und unterhaltsam zu gestalten.

Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Tätigkeit erhielten Nadine Klick, Theresa Baier, Corinna Selg, Bruno Selig, Marina Schlaucher, Katja Maier, Judith Moll, Timo Bohner, Christina Sigg, Annika Schmid, Natalia Spöker und Lars Cortès. Nach einem Musikstück wurden Florian Kemmer, Franziska Schwendele, Stefan Kreutzer, Roland Maier, Christian Schlaucher und Martin Schmid für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft durfte Karl Lamp jeweils die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief an Werner Gramsch, Reinhold Härle und Bernd Buck überreichen.

Der Musikverein ist für die Gemeinde und Vereinsfreunde eine Institution, die für Kontinuität und für gelebte Verantwortung steht. Diese Kontinuität und dieses Selbstverständnis bauen vor allem auf der Tatsache, dass sich Mitglieder im Verein engagieren und Verantwortung übernehmen.

Mit großer Freude durfte der Musikverein Christine Schmid die Ehrennadel in Gold und Urkunde für ihre 20-jährige Dirigententätigkeit überreichen.

Werner Gramsch wurde bereits bei der Hauptversammlung aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit vom Vorsitzenden zum Ehrenvorsitzenden ernannt und erhielt als Dank und Anerkennung für seine Verdienste die Fördermedaille in Gold für 20 Jahre aktive Tätigkeit als Funktionsträger in der Vereinsvorstandschaft. Zusätzlich zu der Ehrung für 40 Jahre aktive Tätigkeit wurde MD Bernd Buck mit den wundervollen 20 Jahren beim MV Unlingen und den fünf vorangegangenen Jahren in Marbach für 25 Jahre aktive Tätigkeit als Dirigent mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet.