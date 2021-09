Musikverein Unlingen verabschiedet langjährige Mitglieder aus dem Vorstand

Trotz corona-bedingter Einschränkungen hat der Musikverein Unlingen bei seiner Hauptversammlung auf einige Auftritte und Ereignisse zurückblicken können.

Vorsitzender Werner Gramsch berichtet über ein durchwachsenes und von Corona geprägtes Jahr 2020. Höhepunkte waren sicherlich das „Annafest to go“ 2020 und das diesjährige Annafest, das am letzten Juliwochenende ums Musikerheim unter freiem Himmel stattfand. Zudem stand beim Musikverein Unlingen eine bedeutende Veränderung an. Nachdem Musikdirektor Bernd Buck nach 20 Jahren seine Dirigententätigkeit beim Musikverein Unlingen beendete, trat im September 2021 Philipp Winter seine Nachfolge an. Winter stellte an der Versammlung sich und seine musikalischen Vorstellungen vor.

Als Jugendleiter berichtete Wolfram Halder, dass derzeit 117 Schülerinnen und Schüler ausgebildet werden. Zudem haben 15 Jugendliche die D-Lehrgänge erfolgreich besucht. Nachdem Lorena Neubrand ihre Tätigkeit als Jugenddirigentin beendete, wird für das Jugendorchester eine neue musikalische Leitung gesucht.

Kassierer Peter Hausmann konnte auch in diesem Jahr wieder einen positiven Kassenstand präsentieren. Zum Ende seiner Ausführungen ließ er seine 20 Jahre im Amt des Kassierers humorvoll Revue passieren und überreichte symbolisch die Vereinskasse an seine Nachfolgerin. Die Kassenprüfer Georg Buck und Klaus Schirmer bestätigten eine tadellose Kassenführung. Bürgermeister Gerhard Hinz nahm nach seiner Ansprache die Entlastung des Vorstands vor.

Nach 29 Jahren Vorstandstätigkeit ließ sich Hans Halder, der zuletzt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden innehatte, nicht mehr zur Wahl aufstellen. Zudem beendete auch Peter Hausmann nach 22 Jahren, zuletzt als Kassierer, seine Tätigkeit im Vorstand. Thomas Selg gab nach 24 Jahren sein Amt als Beisitzer ab. Insgesamt über 75 Jahre ehrenamtliches Engagement erzeugen zahlreiche Anekdoten, die kurzweilig vorgestellt wurden. Gramsch sprach seine Anerkennung und Dankbarkeit für die herausragende ehrenamtliche Tätigkeit aus.

Bei den Wahlen ergaben sich durch das Ausscheiden der drei Ausschussmitglieder einige Neuerungen. Sven Cortès, der bisher als Beisitzer im Vorstand tätig war, wurde als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Neu gewählt wurden Silvia Ott als Kassiererin sowie Georg Buck und Matthias Selig als Beisitzer. Wiedergewählt wurden Jugendleiter Wolfram Halder und die Beisitzer Kevin Dorner (Vertreter der fördernden Mitglieder), Robert Rettich und Fabian Mayer. Beate Böttle und Johannes Buck übernehmen zukünftig das Amt der Kassenprüfer, das bisher Georg Buck und Klaus Schirmer innehatten.

Zum Ende der Versammlung durfte Vorsitzender Gramsch einige Ehrungen vornehmen. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein Unlingen erhielten Lea Härle und Paul Härle die Ehrennadel in Bronze vom Blasmusikverband Baden-Württemberg verliehen. Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnten in diesem Jahr fünf Mitglieder geehrt werden. Zudem durfte Werner Gramsch je ein Mitglied für 40 und für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft ehren. Gramsch bedankte sich bei allen für die jahrelange Treue und Verbundenheit zum Musikverein. Auch für einen guten Probenbesuch konnten auch in diesem Jahr wieder einige Musiker geehrt werden. Der Registerpreis für die wenigsten Fehlproben im vergangenen Jahr ging erneut an das Flügelhornregister.a