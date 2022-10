Musikverein Unlingen ernennt MD Bernd Buck zum Ehrendirigent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des musikalischen Ehrungsabends am Wochenende vom 21. Oktober verabschiedete der Musikverein Unlingen seinen ehemaligen Dirigenten Musikdirektor Bernd Buck, der nach 20 Jahren als Dirigent beim Musikverein Unlingen seinen Taktstock ablegte. In einer emotionalen Rede dankte der erste Vorsitzende Sven Cortès Musikdirektor Bernd Buck für seine langjährige Tätigkeit als musikalischer Leiter beim Musikverein Unlingen. Mit Zitaten aus dem Stück „Music“ von John Miles, die hervorragend zu Bernd Buck passen, beschreibt Cortès dessen Leidenschaft zur Musik. In den vergangenen 20 Jahren hat der Musikverein Unlingen viel gemeinsam mit seinem Dirigenten erreicht. Neben den weltlichen und kirchlichen Auftritten im Jahresverlauf waren insbesondere das Jahreskonzert und die Teilnahme am Wertungsspiel die musikalischen Höhepunkte, die fester Bestandteil des Jahresprogramms waren. 17 Mal trat MD Bernd Buck mit seinen Unlinger Musikerinnen und Musiker beim Wertungsspiel an und erreichte davon elf Mal die Bestnote. In Würdigung seiner herausragenden Leistungen als Dirigent und seinem vorbildlichen Einsatz für den Musikverein Unlingen ernennt ihn die Vorstandschaft an diesem Abend zum Ehrendirigent des Musikverein Unlingen. Die Musikerinnen und Musiker sowie die Besucher brachten ihren Dank und ihre Anerkennung mit Standing Ovations und langanhaltendem Applaus zum Ausdruck.

Musikdirektor Bernd Buck dirigierte noch ein letztes Mal „seine Unlinger“ und bedankte sich mit dem Stück „Music“ von John Miles, aus dem zuvor der erste Vorsitzende Sven Cortès einige Zeilen zitierte, bei den Zuhörern und seinen Musikerinnen und Musikern.