Musikverein Uigendorf hielt seine Hauptversammlung ab

Der Musikverein Uigendorf hielt im Dorfgemeinschaftshaus seine ordentliche Hauptversammlung ab. Trotz der vielen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der Verein ein erfolgreiches Jahr 2021 verzeichnen. Neben kleineren musikalischen Auftritten und Online-Veranstaltungen prägten vor allem die Veranstaltungen rund um das 90-jährige Jubiläum des im Jahr 1931 gegründeten Musikvereins die Versammlung.

Ähnlich wie bereits im vorherigen Jahr gestaltete sich auch das Jahr 2021 als Herausforderung für das Vereinsleben. In ihrem Rückblick beschrieben die Vorstände Carmen Fuchsloch und Ralf Jedrysiak Höhen und Tiefen des vergangenen Vereinsjahres. Die Corona-Pandemie machte Probenarbeit und Auftritte teilweise unmöglich. Die Dirigentin Katja Sontheimer entschied sich dazu, trotzdem den Kontakt und die Proben aufrecht zu erhalten und gestaltete Online-Proben. Das Highlight dieser Proben war ein Online-Frühschoppen inklusive Frühschoppenpaket mit Weißwurst und Bier für jeden Musiker. Durch die aktive Probenarbeit waren kleinere Auftritte wie Platzkonzerte an der Fasnet, die Umrahmung des im Kleinen gehaltenen Ulrichsfestes sowie auch eine in die Heimat verlegte Bergmesse mit Bussenblick möglich.

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen mehrere Wahlen an, insbesondere die Wahl eines der drei Vorsitzenden, Oskar Gnant, der mit einer einstimmigen Wahl in seinem Amt bestätigt wurde. In weiteren Wahlen wurde Rudolf Schmickl als passives Ausschussmitglied für eine weitere Amtsperiode einstimmig gewählt, als aktives Ausschussmitglied wurde auch Beate Ströhle einstimmig wiedergewählt. Zudem wurden Carina Schosser als Jugendleiterin und Beate Hutzenlaub als Kassiererin durch eine einstimmige Wahl von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Auch im Förderverein des Musikvereins standen mehrere Ämter im Ausschuss zu Wahl. Tobias Sorg wurde einstimmig zum zweiten Vorsitzenden ernannt. Die Kassiererin Regina Ströhle sowie das Ausschussmitglied Eugen Huber wurden einstimmig für weitere zwei Jahre von der Versammlung gewählt. Auch die Kassenprüfer Bruno Flanz und Josef Schmid wurden einstimmig von der Versammlung wiedergewählt.