Musikverein übergibt Spende beim Festabend

Beim Benefizkonzert des Musikvereins Uigendorf mit dem Landespolizeiorchester Baden- Württemberg ist laut Pressemitteilung des Musikvereins eine „schöne Summe“ zusammengekommen. Diese Summe, noch aufgestockt durch einen Beitrag des Musikvereins, wird beim Ulrichsfest des Musikvereins im Rahmen des Festabends am Samstag, 2. Juli, an den Verein fib offiziell übergeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Vertreter des Vereins für familienunterstützende, integrative Behindertenarbeit aus Biberach werden am Abend vor Ort sein und freuen sich über die Spende, deren Höhe im Vorfeld noch nicht verraten wird. Am Festabend feiert der Musikverein sein 90+1-jähriges Bestehen, nachdem im vergangenen Jahr sämtliche Veranstaltungen diesbezüglich nicht hatten stattfinden können. Der Musikverein freut sich über zahlreiche Besucher.