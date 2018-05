Musikanten mit Leib und Seele

Für langjährige Verdienste beim Musikverein Unlingen wurden Hans Halder und Reinhold Schmid bei der Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide sind seit über 50 Jahren Mitglied im Verein.

Der Vorsitzende Werner Gramsch berichtete über die vielen Aktivitäten und Tätigkeiten von Hans Halder und Reinhold Schmid. Im Jahr 1967 traten beide als 13-Jährige in den Musikverein Unlingen ein. 1969 wurden sie in die aktive Kapelle aufgenommen. Hans Halder erlernte die Klarinette und später auch das Fagott. Reinhold Schmid spielt das Tenorhorn. Von insgesamt 26 Musikern, die damals angefangen haben ein Musikinstrument zu erlernen, spielen heute nur noch Hans Halder und Reinhold Schmid in der aktiven Kapelle.

Auch beim Bau des Musikerheims im Jahr 1975 und der Erweiterung des Musikerheims im Jahr 1996-1998 waren Hans Halder und Reinhold Schmid unterstützend beteiligt. Dort verbringen sie auch jetzt noch gerne jeden Freitag in der Musikprobe und beim anschließenden gemütlichen Teil ihre Zeit.

Beide Musiker sind schon an vier Kreismusikfesten in Unlingen beteiligt gewesen und haben tatkräftig geholfen. Nun steht das fünfte Kreismusikfest im Jahr 2019 vor der Tür, wo der Musikverein Unlingen auch wieder auf ihre Unterstützung zählen kann.

Hans Halder war von 1987 bis 1999 und nun wieder seit 2001 im Vorstand tätig. Seit 2015 bringt er als stellvertretender Vorsitzender sein Wissen und seine Erfahrungen aktiv in die Vereinsführung mit ein. In den Jahren 1989 bis 1996 hatte er die organisatorische Leitung des Fachbereichs Jugendausbildung unter sich gehabt. Ferner war er von 1989 bis 2002 auch für die Gestaltung des Kindernachmittags beim Annafest tätig. Jedes Jahr hatte er es geschafft einen abwechslungsreichen Spieleparcour sauf die Beine zu stellen und diesen auch zu betreuen. Heute sorgt er beim Unlinger Annafest für einen reibungslosen Arbeitsplan, damit alle Musikerinnen und Musiker, sowie die weiteren Helfer wissen was es wann zu tun und arbeiten gibt.

Reinhold Schmid war von 1985 bis 2001 in der Vorstandschaft tätig und hatte hierbei verschiedene Funktionen ausgeübt. Von 1985 bis 1987 war er Schriftführer und hatte dann im Jahr 1987 für zwei Jahre das Amt des Vorsitzenden übernommen. Von 1989 bis 1999 ist er der Vorstandschaft als Beisitzer treu geblieben und von 1999 bis 2001 hat er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ausgeübt.

Jahrelang hat er als Verantwortlicher dafür gesorgt, dass das Festzelt für das Unlinger Annafest immer rechtzeitig vor Festbeginn aufgestellt wurde und das Bühnenbild ordnungsgemäß am Zeltende seinen Platz fand. Auch als Busfahrer war er für den Musikverein tätig und hatte es sogar ermöglicht, dass eine kleine Abordnung des Musikvereins dreimal in den Kosovo reisen konnte um dort bei der Bundeswehr musikalische Auftritte zu gestalten. Seine Tätigkeit als LKW-Fahrer konnte er auch beim Musikverein zum Einsatz bringen. Er hatte die Drehbühne für das kommende Kreismusikfest im Jahr 2019 vor Kurzem sicher nach Unlingen gefahren. Auch seit 2015 ist Reinhold Schmid noch als Kleiderwart für den Musikverein tätig.

Hans Halder und Reinhold Schmid sind Musikanten mit Leib und Seele und auch Vorbild für den Musikverein und auch für manchen Musiker. In Anbetracht ihrer Verdienste und den Einsatz zum Wohle des Musikvereins Unlingen wurden an der Jahreshauptversammlung die beiden Musiker einvernehmlich durch die Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Sie erhielten dafür eine Urkunde und ein Präsent. Auch die Ehefrauen von Hans Halder und Reinhold Schmid, die ihre Männer stets tatkräftig unterstützt haben, durften sich über ein kleines Präsent freuen.