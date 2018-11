Mundart-Dichtung auf barocke Art

Die Schwabenkanzel ist wieder durchs Land gerollt und hat am Sonntag im Gasthaus Petrus in Unlingen Halt gemacht. Im Gepäck hatten „Sailers sieben Schwaben“ ein Programm rund um den Marchtaler Kanzelprediger und Dorfpfarrer Sebastian Sailer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sailers Literatur, Leben und Lebenswelt neu zu interpretieren und das Publikum mit Mundart zu begeistern. Ganz in Sailers Tradition wurde auf Schwäbisch gedichtet und vorgetragen und so dem „Vater der schwäbischen Mundart-Dichtung“ alle Ehre gemacht.

Moderator Bernhard Bitterwolf führte unterhaltsam durch das abwechslungsreiche Programm und ließ im Saal den Barock musikalisch wieder aufleben. Dabei präsentierte er barocke Instrumente wie die Sackpfeife, die Drehleier und den Piffel, ein bäuerliches Holzhorn.

Hugo Brotzer trat als erster an die Kanzel. Nach Veröffentlichungen auf schwäbischer Mundart wie „Dr Obrschwäbische Strublpetr“ und „Oh, wia schee isch Panama“ ließ er die Schöpfungsgeschichte auf Schwäbisch Revue passieren, so wie Sailer in einem seiner Theaterstücke bereits 275 Jahre vor ihm. Das Paradies wurde nach Oberschwaben verlegt, dorthin „wo d’Schbäddzla von de Epflbeim rawachset“. Adam und Eva durften von allem nehmen, nur von dem Apfelbaum mit der schönsten Krone sollten sie nicht essen. Vorbei war es mit dem schönen Leben im Paradies, als Eva eines Tages „it bloß mit Pilzen im Grädde, sondern auch mit den Epfeln“ des verbotenen Baumes zu Adam kommt.

Ans oberschwäbische Paradies knüpfte auch Hugo Breitschmid an. Gerade weil das Paradies einmal in Oberschwaben lag, sei es hier so „paradiesisch schee“. Mit seinen Anekdoten über die schwäbische Mundart sorgte er für einige Lacher im Publikum. Nach einer Einlage an der Drehleier folgte Elisabeth Oswald mit „einem Hoch auf die Erdäpfel“. Die Manne kenntet sehe, was sie an de Fraua hättet – denn die besten Kartoffelsorten, die sich auch für „heene Zähne“ eignen, tragen alle Frauennamen.

Im Anschluss gab Paul Sägmüller einen Einblick in den Reliquienkult des Barocks. Zu Sailers Lebenszeit besaß das Kloster bereits den Kopf des heiligen Tiberius, der als Aufhänger für das Thema diente. Seine Ausführungen zu merkwürdig anmutenden Reliquien wie Zweigen vom brennenden Dornbusch oder dem Zahn eines unbekannten Heiligen wurden mit einem belustigten Raunen im Publikum beantwortet.

Michael Skuppin ließ daraufhin Sailer höchstpersönlich in seinem Beitrag aufleben. Er ließ Sailer als Traumfigur von seiner Biografie erzählen. Anton Munding, der die Kanzel geschreinert hat, gab am Ende mit Mundharmonika und Gesang die Gedichte „Baurahochzeit“ und „Trauerlied auf ein altes Weib“ von Sailer zum Besten. Abgerundet wurde das Programm durch ein Lied über das Leben Sailers, das Skuppin als „Banjo-Barde“ zum Besten gab.