Mittendrin statt nur dabei

Laura Rechtsteiner und Lisa Wekenmann (beide 20 Jahre) absolvieren seit September 2021 ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen. Die beiden wollen dabei verschiedene Einblicke und Erfahrungen im Schulleben gewinnen, bevor sie mit dem Lehramtsstudium beginnen.

Vor Beginn des FSJ waren sich beide sicher, Lehramt studieren zu wollen, nur die Schulart war für sie noch nicht abschließend geklärt. Das FSJ eröffnet ihnen nun die Möglichkeit, umfassende Erfahrungen im Bereich Grundschule zu machen. „Ich wollte schon immer Lehramt studieren. Die Donau-Bussen-Schule mit ihrem Ganztagsangebot bietet mir die Möglichkeit, mich bei meiner Entscheidung zu unterstützen“, so Laura Rechtsteiner.

Wekenmann und Rechtsteiner sind am Vormittag in den verschiedenen Klasse als Unterstützung der Lehrkräfte eingesetzt, sie betreuen die Kinder in unterrichtsfreien Zeiten oder in der Mensa beim Mittagessen und helfen während der Lernzeit bei den Hausaufgaben. Auch die Begleitung im Sportunterricht und zum Schwimmunterricht gehört zu ihrem Aufgabenspektrum. „Das Vertrauen der Kollegen ist total hilfreich und auch die praktischen Erfahrungen, die ich direkt im Unterricht machen kann,“ erklärt Lisa Wekenmann auf die Frage, was ihr neben der Arbeit mit den Kindern gut gefällt. Am Nachmittag sind die beiden dann in den verschiedenen Ganztagsangeboten unterstützend tätig: z.B. im Sport oder Töpfern, aber auch in Eigenverantwortung bei der Spiele AG oder bei Kreativangeboten.

Neben der Arbeit mit den Kindern übernehmen die FSJ-Kräfte zusätzlich Aufgaben im Sekretariat der Schule. Die beiden unterstützen stundenweise die Sekretärin bei den Verwaltungsarbeiten am Computer und in der Organisation. Auch hier können die FSJ-Kräfte sich in vielen Bereichen eigenverantwortlich und selbständig in die Arbeit einbringen.

Lisa Wekenmann freut sich auf „das persönliche Highlight“: sie darf zusammen mit den beiden Abschlussklassen für ein paar Tage ins Schullandheim fahren. „Es hätte für mich keine bessere Schule geben können als die Donau-Bussen-Schule! Meine Erwartungen an das FSJ wurden nicht nur erfüllt, sondern sogar noch übertroffen!“

Die Donau-Bussen-Schule bietet auch im Schuljahr 2022/23 die Möglichkeit für ein FSJ. Interessenten können sich melden unter Tel. 07371/9590-0 oder per Mail an rektorat@donau-bussen-schule.de.