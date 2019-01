Mit verstärkter Führung ins neue Jahr

Mit einer verstärkten Vorstandschaft, dem frischen Schwung der neuen Dirigentin und einer vielversprechenden Jugendarbeit beginnt der Musikverein Uigendorf zuversichtlich das Jahr 2019. Höhepunkt des letztjährigen Vereinsjahres waren unter anderem das traditionelle Ulrichsfest, der reibungslose Dirigentenwechsel, ein herausragendes Adventskonzert und schließlich die Umstrukturierung der Vorstandschaft des Musikvereins, wurde in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Adler in Uigendorf festgestellt.

Das traditionelle Ulrichsfest kann bereits als alljährlicher Höhepunkt des Vereins gewertet werden, denn der Musikverein kann sich nicht nur jedes Jahr über eine hohe Anzahl von Besuchern freuen. Das Fest bietet Leuten von nah und fern, vor allem auch ehemaligen Uigendorfern, die Gelegenheit zusammen zu kommen. Die neue Attraktion der Handtaschenweitwurf, der Disziplin für die moderne Frau, hat sich bewährt und hat auch in diesem Jahr mit einer Vielzahl an Teilnehmerinnen stattgefunden. Der neue Festplatz, der im Jahr 2017 eingeweiht wurde, schaffte dafür eine schöne, festliche Atmosphäre.

In der Jahresmitte erfolgte ein weiterer Höhepunkt des Vereinsjahres, der Dirigentenwechsel. Mit der neuen Dirigentin Katja Sontheimer hat der Musikverein nicht nur eine hoch qualifizierte Leiterin an der Spitze, sondern weder Musik noch Kameradschaft kommen zu kurz. Den Beweis dafür lieferte der Musikverein beim herausragenden Konzert am ersten Advent im vergangenen Jahr. Mit frischem Wind und neuem Klang gestaltete der Musikverein sein Adventskonzert. Die Highlights bildeten dabei zwei Solostücke, eines für Akkordeon, das andere für Gesang.

Die Hauptversammlung bietet auch die Gelegenheit, Mitglieder des Vereins zu ehren. Der Musikant Manuel Braun, der bei den jährlichen Ehrungen am Adventskonzert verhindert war, wurde für 20 Jahre Treue geehrt. Des Weiteren wurden die Musikanten Andreas Hahn und Claudia Mayer für den besten Probenbesuch im Jahr 2018 ausgezeichnet.

Neben der Ehrung wurden auch mehrere Wahlen vorgenommen. Der Musikverein Uigendorf bedankte sich bei Stefan Ege, der sich nach 15 Jahren als aktives Mitglied im Ausschuss nicht mehr zur Wahl stellte. Er war für die Organisation des Ulrichsfestes zuständig und außerdem bei allen handwerklichen Arbeiten im Vereinsleben zur Stelle. Als neues aktives Ausschussmitglied wurde Andreas Hahn gewählt. Karola Witkowski wurde auf weitere zwei Jahre als Schriftführerin gewählt.

Neue Jugendleiterin gewählt

Auch in der Jugendarbeit fanden Veränderungen statt. Christoph Neubrand legte sein Amt als Jugendleiter nach sechs Jahren Tätigkeit ab. Carina Schosser wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt. Lorena Neubrand wurde für weitere zwei Jahre ebenfalls zur Jugendleiterin gewählt. Die Jugendleiter wiesen auch im letzten Jahr eine sehr gute Jugendarbeit nach. Im Jahr 2018 nahmen sechs Jugendliche, von 16 sich in der Ausbildung befindenden Jugendlichen des Musikvereins, an D-Kursen teil. Drei Jugendliche fuhren bei den Jugendkritikspielen hervorragende Wertungen ein. Für kleinere Auftritte an Weihnachten konnte auch in diesem Jahr ein Jugendorchester gebildet werden, das unter anderem im Seniorenheim St. Georg in Ertingen auftrat. Die ehemalige Kassiererin des Vereins, Regina Ströhle wurde zur Kassenprüferin gewählt.

Ein Teil der Wahlen stellte einen weiteren Jahreshöhepunkt dar. Während der Hauptversammlung wurde eine Satzungsänderung vorgenommen, um das Amt des ersten und zweiten Vorsitzenden mit einem dritten Amt zu ergänzen. In der heutigen Zeit ist das Engagement im Ehrenamt nicht mehr selbstverständlich. Vielen wird im Job bereits einiges abverlangt und wenn dann noch Familie und Hobbys hinzukommen, ist die übrige Zeit sehr begrenzt. Darum hat sich der Musikverein Uigendorf entschlossen, die Anzahl der Vorstände des Vereins auf die Zahl drei zu erhöhen. Dabei wurde der bisherige erste Vorsitzende, Norbert Neubrand, auf zwei Jahre wiederwählt. Der bisherige zweite Vorsitzende Oskar Gnant wurde auf ein Jahr als weiterer Vorstand gewählt. Die dritte im Bunde ist seit vergangenem Freitag Carmen Fuchsloch. Sie komplettiert die Dreierspitze des Vereins und wurde ebenfalls für zwei Jahre gewählt.