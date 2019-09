Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Durch auffällige Fahrweise hat ein 29-jähriger Autofahrer in Unlingen auf sich aufmerksam gemacht: Der Opelfahrer würgte am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr beim Abbiegen beinahe den Motor ab und fuhr danach in deutlichen Schlangenlinien weiter. Dies veranlasste eine Polizeistreife den Fahrer zu kontrollieren. Der freiwillige Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Es ergab sich ein Wert von mehr als zwei Promille. Die Fahrt war somit beendet. Im Krankenhaus wurde vom Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren folgt außerdem.