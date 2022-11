Mit Kind, Bauch-Beine-Po oder für den Rücken

Drei neue Kurse starten am Freitag, 25. November, beim SV Unlingen: Functional Training mit Kind – In- und Outdoor, Functional Training mit Schwerpunkt Bauch-Beine-Po und Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur. Interessierte können sich bereits jetzt für die Kurse anmelden, teilt der Verein in einer Ankündigung mit.

Beim Functional Training mit Kind werden in einem abwechslungsreichen Programm die Muskeln und die Ausdauer trainiert und sich gezielt den Problemzonen gewidmet. Es handelt sich um ein effektives Ganzkörpertraining mit abwechslungsreichen Übungen und interessanten Hilfsmitteln. Das Kind ist immer dabei und wird in das Programm integriert. Der Kurs startet am Freitag, 25. November, von 10.45 bis 11.45 Uhr, zehnmal 60 Minuten, in der alten Turnhalle Unlingen. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder des SVU 50 Euro, für Nichtmitglieder 60 Euro.

Beim Functional Training mit Schwerpunkt Bauch-Beine-Po muss schwitzen keine Qual sein und soll Spaß machen. Der Kurs startet am Freitag, 25. November, von 8.15 bis 9.15 Uhr, zehnmal 60 Minuten, in der alten Turnhalle Unlingen. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder des SVU 50 Euro, für Nichtmitglieder 60 Euro.

Das Functional Training mit Schwerpunkt Rückenmuskulatur ist ein gezieltes Training zur Kräftigung und Elastizitätsverbesserung der Rumpfmuskulatur und kann Beschwerden vorbeugen und bestehende Probleme beheben. Indem sich die Beweglichkeit verbessert und die Muskeln gestärkt werden, wird die Gesundheit und Fitness positiv beeinflusst. Der Kurs startet am Freitag, 25. November, von 9.20 bis 10.20 Uhr, zehnmal 60 Minuten, in der alten Turnhalle Unlingen. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder des SVU 50 Euro, für Nichtmitglieder 60 Euro.

Die Kurse Functional Training mit Schwerpunkt Bauch-Beine-Po und Rückenmuskulatur sind zertifiziert durch die Zentrale Prüfstelle für Prävention und können von den Krankenkasse erstattet werden. Kursleiterin ist bei allen drei Kursen die staatlich Geprüfte Sport-und Gymnastiklehrerin Ricarda Lange.