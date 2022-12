Mit Herzblut für die Arbeit am und rund um den Bussen

Sei dem ersten Advent 2021 wohne ich nun in Unlingen im Pfarrhaus. Gut ein Jahr bin ich also leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bussen mit neun Kirchengemeinden, mehrerer Ortschaften mit Kapellen und dem Heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen.

Gott sei Dank ist ja für einen solchen Neustart vieles schon geregelt. Man fängt ja nicht von null an. Der Bussen und die Kirchengemeinde Offingen war durch Pfarrer Menrad und seine Vorgänger geprägt. Sie haben dort ihr Herzblut eingebracht. Durch den Weggang von Pfarrer Menrad kam eine neue Dimension in die Seelsorgeeinheit Bussen. Die Bussenseelsorge soll nun mehr von der Seelsorgeeinheit Bussen mitgetragen werden. Das Pastoralteam ist zusammengestellt worden. Das schlägt sich in den Stundendeputaten nieder. Verschiedene Aufgabenfelder sind so schon etwas vorgezeichnet. Mit sechs Aktiven im Pastoralteam sind wir ein Team mit einer guten Mischung – aber eins ist uns gemeinsam: Herzblut für die Arbeit am und rund um den Bussen.

Für mich ist das Thema „Herzblut“ ein sehr wichtiges Thema. Wer einmal verliebt war, kann das sicher gut verstehen. Wenn man verliebt ist, kommt das Herz in Wallung. Es pocht, schlägt kräftig. Diese Liebe, die das Herzblut bezeugt, kann verschiedene Perspektiven haben: Menschen, Natur, Tiere, Religion, Sport, Oldtimer und mehr. Bei einigen Fußballspielen der WM konnte man das so richtig sehen und fühlen, wie Menschen Herzblut haben.

Ich bin mit Herzblut in die Seelsorgeeinheit Bussen gekommen. Im ersten Jahr jetzt habe ich verschiedene Menschen mit Herzblut für etwas kennengelernt. So war das erste Jahr von einem Kennenlernen der Strukturen, der Gegebenheiten, der Hintergründe und auch der Fettnäpfchen. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag einen Hausbesuch zu machen. Alle Firmlinge zu besuchen. Die Gremien kennenzulernen. So habe ich vieles gehört – sowohl von der Basis als auch von den Gremien und den Personen im Leitungsamt. Regelmäßig treffe ich mich mit den beiden Bürgermeistern der Gemeinde Unlingen und Uttenweiler. Ein vertrauensvolles Miteinander ist da gewachsen. Gerne gehe ich in die Buden, die wir ja genügend haben – vom Firmlingsalter an bis zu den Senioren. Einige Orte haben auch Landjugenden.

Langsam kristallisierten sich Schwerpunkte heraus. Im Pastoralteam wurde überlegt, wer macht was. Wer kümmert sich um welche Zielgruppe? Wer ist pastoraler Ansprechpartner in welcher Gemeinde? So bekam die Seelsorge eine Struktur. Einerseits gibt es viele Aktivitäten, andererseits auch Veränderungsbedarf. Viele trauern vergangenen Zeiten nach, fühlen aber die Notwendigkeit von Veränderungen. „Es war immer so“ darf nicht die absolute Maxime sein. So ging es in diesem Jahr natürlich auch um Veränderung und Zukunft. Schritte waren notwendig, weil sich manches auch angestaut hatte.

Als leitender Pfarrer bin ich ja für alle Gemeinden zuständig und neben Seelsorge auch für Bauprojekte in verschiedenen Gemeinden. In Uttenweiler steht die Weiterentwicklung Pfarrhaus und Familienzentrum an. In Offingen Pfarrhaus und Stärkung der Kirchengemeinde mit Verortung Bussenseelsorge/Gemeindesaal. In Unlingen Gemeindezentrum. Ein gemeinsames Pfarrbüro soll entstehen. Die Kirchenpflege ist zu einer gemeinsamen Kirchpflege der Seelsorgeeinheit in der Person eines gemeinsamen Kirchenpflegers zusammengewachsen.

Ein Highlight in diesem Jahr war für mich der Pfingstmontag auf dem Bussen. Der große Wallfahrtstag, wieder ein Start nach der Corona-Zeit: voller Menschen, Familien und vielen bekannten Gesichtern. Ein weiteres Highlight war der Besuch unseres Bischofs zur Firmung und dann zur gemeinsamen Tour durch Buden unserer Seelsorgeeinheit. Die Klostergründung im Pfarrhaus in Unlingen war ein wunderschönes Ereignis. Zu diesen Höhepunkten gehören ebenso schöne Feste mit anschließender „Hockete“ und auch das Kennenlernen von Menschen mit Herzblut.

Ich arbeite ja noch bei Radio 7. Diese Arbeit habe ich beibehalten, alle zwei Wochen elf spirituelle Impulse auf diesem Sender. Wo erreicht man sonst so viele Menschen – von Religiösen bis Nicht-Religiösen.

Das Thema Flüchtlinge war und ist für mich immer noch ein großes Thema. Menschen auf der Flucht ist ein großes Thema in der Bibel und auch jetzt wieder im Weihnachtsgeschehen der heiligen Familie. Ich gehöre zu einem weltweiten Missionsorden der Oblaten (OMI). Auch bin ich noch im Vorstand der Stiftung Heimat geben in Oggelsbeuren, wo noch gut 70 Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern leben. Das Thema Flüchtlinge wird uns weiter beschäftigen, auch wenn vieles in diesem Bereich kontrovers diskutiert wird. Ich stehe zu Flüchtlingen, auch jetzt noch. Dies Jahr war auch davon geprägt, den zweieinhalbjährigen syrischen Vollwaisen Mohamad Omar, dessen einzigen Verwandten in Bad Buchau leben, nach Deutschland zu holen. Im Libanon habe ich verschiedene Projekte für Flüchtlinge in Gang bringen können – Dank anderer Menschen mit Herzblut. In den letzten Jahren auch in Syrien selbst. Die Fluchtursachen bekämpfen ist das Thema dabei. Es ist ja auch das große Thema der Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

In Riedlingen haben wir vom Verein „Religion und mehr“ das „Come In“ in der Langen Straße 5 eingerichtet. Dieser Begegnungsort soll im März 2023 starten – in Kooperation mit dem K-Punkt. So sollen Co-Working Arbeitsplätze entstehen. Ein 50-Prozent-Stelle wurde geschaffen. Auch interreligiöse Aktivitäten sollen wachsen. So sollen Suchende, Fragende, Zweifelnde und religiöse Menschen einen Begegnungsraum haben. Sogar mit möglichem Arbeitsplatz.

Für mich war dieses Jahr 2022 ein richtiges Aufbruchjahr. Für mich persönlich, aber auch für die verschiedenen Arbeitsfelder in denen ich lebe und für die ich lebe. Aufbruch nach Corona. Aufbruch in einer Welt voller Krieg, im Großen und im Kleinen. Aber auch in einer Welt, die von Liebe geprägt ist. Von Menschen, die Herzblut haben. Von Menschen, die der Liebe Gottes zu uns Menschen ein Gesicht geben. Das ist für mich Motivation, Aufbruch Stimmung und Beweis für einen liebenden Gott genug.