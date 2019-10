Mit Geduld zu neuen Bauplätzen

In großer Ausführlichkeit haben Mitarbeiter des Städteplanerbüros Sieber aus Lindau die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt, nach dem gemäß § 13 b des Baugesetzbuches vereinfachte und beschleunigte Verfahren im Bereich weiterer Baugebiete möglich sein sollen.

Es gibt für Städte und Gemeinden ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für den Wohnungsbau. Dabei können Gemeinden nach § 13 b des Baugesetzbuches künftig Bebauungspläne mit einer Grundfläche bis zu 10 000 Quadratmeter für Wohnnutzung im beschleunigten Verfahren aufstellen. Voraussetzung ist: Die vorgesehenen Grundstücke müssen sich an bebaute Ortsteile anschließen. Das geplante Verfahren muss bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet sein. Auch ist nur die Ausweisung von Wohngebieten, nicht aber von Mischgebieten, möglich.

Florian Krug sowie die Mitarbeiter Rehmann und Böhm vom Stadtplanungsbüro Sieber in Lindau stellten ihre Untersuchungsergebnisse der aus Unlinger Sicht vorgeschlagenen neuen Wohngebiete im einzelnen und recht detailliert vor. Die angefertigte Machbarkeitsstudie umfasst die Gebiete „Bühlen“ und „Hinter den Höfen“ in Unlingen, „Rainle I“ in Göffingen, „Osterwiesen II“ in Möhringen und „Taläcker I“ und „Brühlstraße II“ in Uigendorf. Geprüft wurden im besonderen die Belange Natur- und Artenschutz sowie Auswirkungen von Immissionsschutz. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass Artenschutz und Naturschutz nicht unbedingt gleichgesetzt werden kann.

Während im Baugebiet „Bühlen” außer den Gewerbelärmemmissionen keine speziellen Untersuchuchungen notwendig wären, könnte das Vorkommen vom Schleiereulen im Gebiet „Hinter den Höfen” artenschutzrechtliche Probleme nach sich ziehen. Auch Streuobstwiesen, die gleichzeitig beweidet werden, unterliegen speziellen Untersuchungen. Im Baugebiet „Osterwiesen II” wirken sich die landwirtschaftlichen Betriebe auf Grund der günstigen Windverhältnisse nicht spürbar auf das Baugebiet aus, während die Geruchshäufigkeit im Gebiet „Rainle I” höchstens für ein dorftypisches Mischgebiet, nicht aber für ein allgemeines Wohngebiet vertretbar wäre.

Im Ortsteil Uigendorf wird vom dortigen Ortschaftsrat das Gebiet „Taläcker I” favorisiert. Auf einer Fläche von 2,3 Hektar könnten etwa 15 Bauplätze entstehen. Mit Rücksicht auf drei Revierzentren von Feldlerchen wurde im Zuge artenschutzrechtlicher Ersatzmaßnahmen der Geltungsbereich des Baugebiets etwas verändert und den örtlichen Belangen angepasst. Beim Gebiet „Brühlstraße II” gibt es keine artenschutzfachlichen Konfliktpotenziale, lediglich ein zehn Meter breiter Gewässerrandstreifen wäre einzuhalten.

Nach ausführlicher Begutachtung, oft von mehreren Seiten, fand der Vorschlag von Bürgermeister Erwin Hölz die Zustimmung des Gemeinderats, über jedes mögliche Baugebiet separat abzustimmen. Generell ging es um die Bereitstellung ausreichender Wohnflächen, die Orientierung an der Bestandsbebauung, die Anbindung an das örtliche Straßennetz und die Planung zur Konfliktvermeidung mit dem Naturraum. Im Beisein erfreulich vieler Zuhörer beschloss das Gremium jeweils einstimmig, die Bebauungspläne „Bühlen”, „Osterwiesen II”, „Taläcker I” und „Brühlstaße II” auf den Weg zu bringen. Mit rascher Umsetzung, so die drei Städteplaner, sei nicht zu rechnen. Über den zeitlichen Rahmen eines reinen Bebauungsplanes von durchschnittlich sechs Monaten müsse man sich bis zur Zeitpunkt, zu dem „ein Bagger eingesetzt werden kann”, wie ein Gemeinderat formulierte, wohl noch ziemlich in Geduld üben.