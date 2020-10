Melanie Glocker ist seit 25 Jahren Hauptamtsleiterin

Es ist ein besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren ist Melanie Glocker aus Ehingen-Mundingen Hauptsamtsleiterin der Gemeinde Unlingen und am 8. Oktober feierte sie ihr 30-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. In der Gemeinderatssitzung in Göffingen wurde sie unter Beifall der Gemeinderäte von Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz geehrt.

Am 1. September 1990 hat die Fachbeamtin ihre Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst in Hart bei Haigerloch begonnen und im November 1994 erfolgreich abgeschlossen. Im August 1994 hat der Gemeinderat Unlingen eine neue Stelle im gehobenen Verwaltungsdienst geschaffen. Weit über 100 Bewerbungen gingen ein, die Wahl fiel auf Melanie Glocker. „Das war eine gute Wahl“, betonte Hinz im Rückblick. Am 1. Januar 1995 hat die Verwaltungsfachfrau ihr Amt angetreten und hat es bis heute inne.

Ihr Fingerspitzengefühl ist gefordert

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Hauptamt, aber ihr Arbeitsgebiet geht weit darüber hinaus: Auch Baurechtssachen, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne gehören in ihr Gebiet. In ihrer Arbeit benötige sie jede Menge Fingerspitzengefühl, konstatierte Hinz. Und er lobte sie für ihr Fachwissen, ihre Zuverlässigkeit, ihre Korrektheit und ihr Engagement. Viel Zeit hat sie dafür aufgewendet; Zeit, die für ihre Familie fehlte, wie Hinz anmerkte. Gerade in den vergangenen beiden Jahren mit der Vakanz der Kämmererstelle und der Vakanz des Bürgermeisters war sie gefordert. „Ich bin froh, dass sie mit im Team ist“, betonte der Bürgermeister/Amtsverweser in seiner Laudatio.