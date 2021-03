„Luxusgebiet“ mit Streuobstinseln

Die Gemeinde Unlingen treibt die Planungen für ein neues Baugebiet am nördlichen Ortsrand voran. Im Gebiet Bühlen sollen rund neue 40 Bauplätze entstehen. Eigentlich waren mehr geplant, doch die Naturschutzbehörde hat den Erhalt der dortigen Streuobstwiesen vorgeschrieben, wie am Montagabend in der Unlinger Gemeinderatssitzung erläutert wurde. Damit wird der Baumbestand faktisch in das neue Baugebiet integriert. Dies mag für das Ambiente des Baugebiets eine Aufwertung bedeuten, doch hat dies auch Auswirkungen auf die Bauplatzpreise: Weil damit die Erschließungskosten auf weniger Bauplätze umgelegt werden könne, wird Bauland dort teurer.

Das neue Gebiet soll im Anschluss an die Wohnhäuser in der Bühlengasse entstehen, westlich begrenzt durch die Ehinger Straße, östlich durch den Reutlinger Weg. Bereits im Oktober 2019 hat der Gemeinderat die Planungen für dieses Baugebiet auf den Weg gebracht.

Aufgrund der artenschutzrechtlichen Bedenken durch die Interessengemeinschaft (IG) Bühlen wurde von der Gemeinde ein artenschutzrechtliches Gutachten beim Planungsbüro Sieber in Auftrag gegeben. Am Montagabend stellte Stefan Böhm das Gutachten vor. Untersucht wurde die Bedeutung des Gebiets für die Vogelwelt, die Fledermäuse, Reptilien und Amphibien. 37 Vogelarten konnten im und im näheren Umfeld Plangebiet nachgewiesen werden. Böhm listete ein paar Arten auf: Der Artenreigen reichte vom Feldsperling, Grauschnäpper, Bluthänfling, bis zur Wachholderdrossel oder dem Rotmilan. Der Biologe bilanzierte, dass die Fläche des geplanten Baugebiets ein wichtiges Nahrungsgebiet für die Vögel im Umfeld ist. Doch sei keine dieser Vogelarten an dieses Gebiet gebunden. Als Brutfläche ist es etwas weniger bedeutsam.

Die Untersuchungen deuten zudem auf ein mittleres Fledermausaufkommen hin. Auch als Nahrungsgebiet hat es für die Insektenfresser – ebenfalls dank des Streuobstbestands – höhere Bedeutung. Ein Nachweis auf Zauneidechsen wurde hingegen nicht gefunden, auch kein Nachweis von Amphibien. Die IG Bühlen hat hingegen noch eine Kreuzkröte gesichtet und gemeldet, was Böhm als „erstaunlich“ wertete, weil dies nicht dem üblichen Lebensraum des Tiers entspreche.

Dass die Streuobstbestände erhalten bleiben müssen, hat aber zudem mit geändertem Naturschutzrecht zu tun. Danach dürfen Streuobstwiesen, mit einer Fläche größer als 1500 Quadratmeter nicht mehr gerodet werden. In einem Vorort-Termin mit Vertretern der unteren Naturschutzbehörde wurde die Größe ausgemessen. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Beide Flächen sind größer und damit „gem. §30BNatzSchG geschützt“, wie es in einem Schreiben der Behörde heißt. Daher müssen die beiden Flächen – eine quadratische Fläche am südlichen Planungsgebiet und eine „Baumallee“ in der Mitte – aus dem Plangebiet herausgenommen werden.

Ist unter diesen Bedingungen noch eine sinnvolle Bebauung möglich? Diese Frage zu beantworten war Aufgabe von Reinhold Funk vom Ingenieurbüro Funk aus Riedlingen, der den städtebaulichen Vorentwurf vorstellte. Seine Antwort: Es ist möglich, auch wenn die Erschließung schwieriger wird. Demnach könnten unter diesen Bedingungen dort 41 Bauplätze angeboten werden mit einer durchschnittlichen Größe von 630 Quadratmetern. Der kleinste Bauplatz hätte eine Fläche von 540 Quadratmetern, der größte von 900. Die Zufahrt würde über den Reutlinger Weg erfolgen, auch zur Ehinger Straße soll eine Ausfahrt entstehen. Doch die Planungen stehen noch unter einem Vorbehalt: Denn für eine sinnvolle Verkehrserschließung müsste die Streuobstallee von einer Straße durchschnitten werden. Er hoffe, dass die Naturschutzbehörde dies mittrage.

Noch nicht in den aktuellen Plänen ist ein Spielplatz enthalten, der im neuen Baugebiet entstehen soll, wie auch Bürgermeister-Amtsverweser Gerhard Hinz auf Nachfrage aus dem Gremium bestätigte.

Es sei Ziel dieses Baugebiets, dass auch jüngere Bürger eine Möglichkeit haben, in Unlingen zu bauen, betonte Gemeinderat Elmar Lohner. Man wollte eigentlich „bezahlbaren Wohnraum schaffen“. Doch nun sei das Ziel eher, nur Wohnraum zu schaffen. Denn durch die wegfallenden Flächen für die Streuobstwiesen werden die Bauplatzpreise deutlich höher, so die Befürchtung. „Das wird ein Luxusgebiet; schön, aber teuer“, so Lohner. Aber er plädierte dennoch dafür, die Pläne weiterzuverfolgen. Es sei lohnenswert. Dieser Einschätzung schloss sich der Rat an. Einstimmig wurde dem städtebaulichen Vorentwurf die Zustimmung erteilt. Das Bebauungsplanverfahren soll weitergeführt werden.