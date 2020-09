Kung Fu Unlingen schneidet am besten ab

Mit den meisten Platzierungen hat die Kung-Fu-Abteilung des Sportvereins Unlingen bei den zweiten Pandemic Games als beste Schule abgeschnitten. die Besonderheit: Das internationale Kampfsportturnier mit mehr als 300 Startern aus acht verschiedenen Nationalitäten fand online statt.

Der Veranstalter dieses Online-Turniers ist das World Martial Arts Committee (WMAC – Weltkampfsportkomitee) aus Bregenz. Der Verband wollte trotz Corona ein alljährliches Turnier veranstalten und so entstand die Idee, dass jeder Verein Videos seiner Formen an den Veranstalter schickt. Diese Videos wurden an die Schiedsrichter zur Bewertung weitergeleitet. Die Unlinger Kung-Fu-Schule gewann die meisten Platzierungen.

Die Ergebnisse: Asja-Leni Matorcevic erreichte den ersten Platz in Waffenform und ebenfalls in Faustform. Josefina Babtschuk erkämpfte sich den zweiten Platz in Waffen- und Faustform. Tom Rössler und Alexandra Babtschuk erzielten beide den dritten Platz in Waffenform sowie in Faustform. Rea Sierra Gómez erkämpfte sich jeweils den ersten Platz in Waffen- und Faustform. Danai Sierra Gómez gewann den dritten Platz in Waffen- und Faustform. Niovi Sierra Gómez hatte ebenfalls Erfolg und holte sich den zweiten Platz in Waffenform sowie den dritten Platz in Faustform. Den dritten Platz in Waffenform und den zweiten Platz in Faustform konnte sich Erik Schweizer erkämpfen. Claudia Florian belegte den ersten Platz in Waffenform und den dritten Platz in Faustform. Einen zweiten Platz in Waffen- und Faustform konnte Janik Appel erringen. Jiao Lian Felix Halbherr gewann einen dritten Platz in Waffenform. Antonina Babtschuk erhielt einen dritten Platz in Faustform. Zweiter in Waffenform und erster in Faustform wurde Lutz Rössler. Xenia Sierra Gómez siegte in Faustform. Juliana Halbherr hat den vierten Platz in Waffenform und den dritten Platz in Faustform erzielen können. Waldemar Babtschuk hat sich in Faustform behaupten können und den zweiten Platz erkämpft. Jüngster Teilnehmer war Vladimir Babtschuk, der einige Erfahrungen machen konnte. Als Schiedsrichter waren Shifu Antonio Sierra Gómez und Shifu Andreas Moog tätig.