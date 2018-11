Kung-Fu-Kämpfer sammeln Pokale und Medaillen

Einige Pokale und Medaillen haben die Starter des SV Unlingen von der Kung-Fu-Meisterschaft (Kuoshu Cup) in Neu-Ulm mitgebracht, an der rund 100 Starter teilnahmen. Diese kamen aus der Schweiz und Deutschland. Zuerst begannen die Formen und anschließend folgten die Kämpfe.

Rea Sierra Gómez erreichte den zweiten Platz in der Kategorie Leichtkontakt, sowie einen dritten Platz in Waffenformen. Bei Partnerformen holte sie sich zusammen mit Janik Appel ebenfalls den dritten Platz. Janik Appel konnte den zweiten Platz in Waffen- und auch in Faustformen für sich entscheiden. Niovi Sierra Gómez gewann den ersten Platz in Leichtkontakt. Zusammen mit Felix Halbherr holte sie sich den zweiten Platz in Partnerformen. Felix Halbherr kämpfte sich beim Vollkontakt auf den zweiten Platz. Juliana Halbherr erzielte bei Faustformen den dritten Platz. Den zweiten Platz erreichte sie im Leichtkontakt. Samuel Schweizer erzielte ebenfalls den zweiten Platz im Leichtkontakt, den dritten Platz in Faust-, Waffenformen und anschließend den ersten Platz in Partnerform mit seinem Bruder, Erik Schweizer. Dieser erzielte selbst noch einen zweiten Platz in Leichtkontakt. Einen dritten Platz in Leichtkontakt konnte Danai Sierra Gómez für sich gewinnen. Alexandra und Josefina Babtschuk sicherten sich beide einen zweiten Platz in der Kategorie Leichtkontakt. Und Asja-Leni Matorcevic einen ersten Platz im Leichtkontakt. Shimu Katerina Sierra Gómez, Antonina Babtschuk und Lutz Rössler betreuten das Team. Schiedsrichter waren Shifu Andreas Moog und Shifu Antonio Sierra Gómez.