Bei der Ortschaftsratssitzung in der Aula der Möhringer Anton-Braun-Grundschule sind die Ergebnisse des Workshops und der Planungen zur städtebaulichen Einwicklung in Möhringen vorgestellt worden. Es sei ein großes Areal, dass es zu entwickeln gelte, sagte Ortsvorsteher Günther Dreher; es reiche vom Kronenareal und Hechtplatz bis zum alten Kindergarten und in den Angerpark. Ein elementarer Bestandteil des Gesamtkonzepts sei die Marktgasse 24.

Dieses Kulturdenkmal mit 140 Quadratmetern je Geschoss, insgesamt etwa 400 Quadratmeter, solle eine touristische und öffentliche Nutzung erfahren mit Kultur, etwa einer Galerie, Veranstaltungen oder einem Museum. Ebenso sei eine Beherbergung von Wanderern, Radfahrern oder Wohnmobilnutzern angedacht mit einer Gastronomie mit Restaurant, Café und Gartenterrasse. Das Umfeld solle naturnah gestaltet werden mit einem Platz für Konzerte, Freilichttheater und eventuell einer hochwertigen Gastronomie.

Mögliche Investoren sollen möglichst einen Bezug zum Gebäude Marktgase 24 haben. Ziel sei, im Frühjahr auszuschreiben und bis Herbst Vergabe bzw. Verkauf des Gebäudes unter Dach und Fach zu haben. Sollte es jedoch keinen Investor geben, werde erst einmal nichts umgesetzt, da es nicht Aufgabe der Stadt sei, hier als Bauherr aufzutreten, wie seitens der Vertreter der Stadt und Möhringens Ortschaftsrats zu erfahren war.

Moniert wurde seitens der Zuhörer, dass die neu sanierte Bahnbrücke beim Gebäude in der Marktgasse 24 immer noch nicht zulasse, dass man durch diese aufrecht gehend komme, was aber wichtig sei, wenn schon der Angerpark mit diesem Gelände verbunden werden soll.

Im Kronenareal soll der Bereich Wohnen, hier vor allem auch das altersgerechte Wohnen, sowie die Gesundheits- und Nahversorgung entstehen – denn wenn jetzt keine Arztpraxis realisiert werden könne, gebe es in Zukunft in Möhringen keinen Arzt mehr. Die Schafmarktbrücke solle in diesem Jahr endgültig gebaut werden. Seitens der Zuhörer wurde nachgefragt, wann die kaum begehbaren Plätze mit Kopfsteinpflaster saniert würden. Das Kopfsteinpflaster beim Rathaus soll repariert werden und für den Hechtplatz sei man im Gespräch für eine Lösung, so Dreher.

Ebenso wurde von Zuhörerseite angeregt, dass man nicht nur die Arztfrage klärt, sondern auch, wie man das Möhringer Lädele unterstützen könne, wozu es ein Gespräch mit dem Wirtschaftsförderer Sven Kröger von der Stadt Tuttlingen und Dreher geben soll.

Umgesetzt werden soll alsbald die Realisierung des Infopoints zur Donauversickerung. Wo genau, sei noch nicht geklärt, so Kröger.

Der Rat stimmte zu, dass ein Planungsbüro die Ausschreibung übertragen bekommen soll, so dass diese im Frühjahr beschlossen werden kann, dann ein Teilnahmewettbewerb folgt und bis Herbst die Konzeptvergabe umgesetzt werden kann. Es soll auch geprüft werden, ob das Grundstück im Rahmen des Erbbaupachtes übertragen werden könnte. Bei Bedarf sollen weitere Fachbüros hinzugezogen werden. Die Ausschreibung solle allerdings nicht auf die Marktgasse 24 beschränkt bleiben. Es soll vielmehr versucht werden, weitere geeignete Grundstücke miteinzubeziehen.

Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Beteiligung der Stadt Tuttlingen im immissionsrechtlichen Verfahren zur Errichtung von fünf Windkraftanlagen auf Gemarkung Immendingen und Möhringen stimmten die Räte zu.

Die Räte stimmten einem Antrag der SPD-Fraktion zu, dass an der Bischofszeller Straße und der Battagliastraße bei den dortigen anstehenden Sanierungsarbeiten ein Radweg oder Radstreifen entstehen soll. Ebenso soll es eine Brücke über die Donau auf Höhe des Jugendcamps geben.

Der Zusammensetzung des Partnerschaftskomitees stimmten die Räte zu. Seitens des Ortschaftsrats wurden Franz Schellhammer, Andreas Speck und Günther Hartmann gewählt.

Nach einem Gespräch mit den Vorständen der Kreissparkasse Tuttlingen berichtete Dreher, dass es derzeit keine Überlegungen gebe, dass der Standort Möhringen in Frage gestellt werde. Die bestehenden Geschäftsstellen sollen erhalten werden.

Bezüglich des Breitbandausbaus soll es am 11. Februar eine Informationsveranstaltung zu den Hausanschlüssen geben.