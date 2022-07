Kräuterworkshop mit leckeren Kostproben vor Ort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einer interessanten Kennenlernveranstaltung, verbunden mit einem Kräuterworkshop und schmackhaften Kostproben, trafen sich kürzlich 30 junge Frauen in der Gärtnerei App in Unlingen. Die Landfrauen kamen dabei aus den Ortsvereinen Donau-Bussen, Kanzachtal und von der Alb. Ziel der Veranstaltung war es unter anderem den Frauen die Aktivitäten der Landfrauenvereinigung näher zu bringen und sie auch für den Verband zu gewinnen. Diese Kennenlernveranstaltung wurde durch den Landesverband der LandFrauen in Baden-Württemberg bezuschusst.

Renate Haberbosch von der Ernährungsakademie Biberach führte durch die Veranstaltung, die bei den Teilnehmerinnern großen Zuspruch fand. Im theoretischen Teil erhielten die interessierten Frauen den Überblick über die ein-, zwei- und mehrjährigen Kräuter. Dabei kristallisierte sich heraus, was das beliebteste Kraut in Deutschland ist. Petersilie führt die Beliebtheitsskala an, gefolgt von Basilikum und Schnittlauch. Erklärt wurde den 30 Teilnehmerinnen auch der Unterschied zwischen Kraut und Gewürz. Ein Schwerpunkt in der Gärtnerei App war die Beantwortung von Fragen, die die Interessentinnen stellten. Hier ging es vor allem um die Aussaat, die Pflege und den Rückschnitt. Aber auch das richtige Ernten will gelernt sein, bevor man die Kräuter wäscht und zum Verzehr fertig macht.

Im Lauf der interessanten Ausführungen ging man dann auch zum praktischen Teil des Workshops über. Eine Gruppe hatte die Aufgabe, an einem Tisch 20 Kräuter zu bestimmen. Eine weitere Gruppe pflanzte unter Anleitung von Renate Haberbosch ihre mitgebrachten Gefäße mit fünf verschiedenen Kräutern ein. Die dritte Gruppe hatte die Aufgabe sich in der Outdoor-Küche der Gärtnerei die Kräuter zu schneiden, um daraus einen leckeren Quarkauftstrich herzustellen. Zwischendurch war es die Kreisvorsitzende Doris Härle, die sich den LandFrauenverband vorstellte und die Fragen der Teilnehmerinnen beantwortet. Nach der Theorie stand dann die Verkostung des Quarkaufstrichs und des selbstgebackenen Kräuterbrotes an, wobei eine Kräuterlimo und Rosmarinkekse den Genuss vollends abrundeten. Die eingepflanzten Kräuter und einen Hauch von Rosenzucker durften die Teilnehmerinnen mit nach Hause nehmen. Andrea Huckle dankte den Referentinnen Renate Haberbosch und Annette App. Es war eine gelungene Veranstaltung.