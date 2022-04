Kommunion für Kinder aus Unlingen und Göffingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Jesus lädt Dich ein“ haben am vergangenen Samstag fünf Kinder aus Unlingen und drei Kinder aus Göffingen das Sakrament der Erstkommunion aus der Hand von Pater Alfred empfangen. In den vergangenen Monaten haben sich die Kinder nicht nur unter der Federführung der Seelsorgeeinheit Bussen auf diesen Tag vorbereitet. Sie und ihre Familien durften auch erfahren, wie Gemeinschaft im Einzugsbereich der Seelsorgeeinheit Bussen gelebt wird. Nicht nur das Engagement der Katechetinnen erfüllte die Vorbereitung mit Leben, sondern auch die Hilfsbereitschaft weiterer Gruppen und Personen. Von Frau Schmid mit den Gewändern, über die Vor- und Jugendschola, Theresa Hinz, Herrn und Frau App, und dem Musikverein Unlingen gab es sehr viele, die ihren Teil zur Aufnahme dieser jungen, neuen Mitglieder in die christliche Gemeinschaft beigetragen haben.