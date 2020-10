Knappe Niederlage der Unlinger Volleyballer

Zum ersten Landesligaspiel in Ravensburg sind die Unlinger Volleyball-Herren angetreten. Die Vorbereitung war vorbei und die Volleyballer starteten endlich in die höhere Liga. Ravensburg – auf dem Papier letztjähriger Meister der Landesliga, der den Aufstieg in die Oberliga ablehnte – gegen den Aufsteiger: kein leichtes Spiel, aber ein Spiel, auf das sich alle freuten. In einer spannenden Partie gewann der TSB RV denkbar knapp im Tiebreak und Unlingen war sogar phasenweise besser als der Gastgeber.

In das Spiel gegen Ravensburg starteten die Unlinger nervös und brauchten ein wenig Anlauf, um in die Partie zu kommen. Beide Mannschaften lieferten sich eine gute Begegnung und niemand konnte sich punktemäßig absetzen. Immer war es der Gastgeber, der mit starken Aufschlägen das Aufbauspiel der Unlinger störte. Die Unlinger taten es gleich und blieben konsequent dran. Gegen Satzende waren es tolle Ballwechsel, sogar mit Satzball für den SVU, die hier nach mehrmaligen Abwehraktionen die endgültigen Punkte brachten. Hart umkämpft ging der erste Satz mit 27:25 an Ravensburg.

Nun kamen die Unlinger mit mehr Druck und der Gewissheit, mithalten zu können, in den zweiten Satz. Beim 5:5 machten die Unlinger fünf Punkte am Stück und schafften sich so genügend Vorsprung und Selbstvertrauen. Ravensburg haderte und konnte dem druckvoll aufspielenden SVU nichts entgegensetzen. Gute Aufschläge und gute Blockarbeit ließen beim Gastgeber keine Chance, der SVU war im Spiel und in der Landsesliga angekommen. Die Unlinger marschierten schnell Punkt für Punkt zum Satzende, weil Ravensburg auch erzwungene Fehler machte. Elf Punkte war beim 14:25 der Rückstand, Satzausgleich.

Im dritten Durchgang startete der SVU abermals gut in die Partie. Es ging hin und her, Ball für Ball wurde gekämpft. Wieder war es der SVU, der hier punktete und die Führung wechselte hin und her. Die Ravensburger machten in der entscheidenden Phase mehr Druck im Aufschlag und Unlingen war unkonzentriert. Jedoch waren es wieder nur zwei Punkte, die den Satz zum Ende entschieden.

Der vierte Durchgang begann für die nun wieder stark und druckvoll agierenden Unlinger. Sehenswerte Rettungsaktionen, die dann der SVU gekonnt wuchtig abschloss, führten zu einer Sechs-Punkte-Führung. Der SVU hatte wieder seinen Weg gefunden und machten Punkt um Punkt. Gute Blocks und wuchtige Angriffe ließen bis zum Satzende den Punktestand auf 25:16 anwachsen. Ausgleich durch den SVU und Tiebreak.

Gleich zu Beginn konnte der SVU an den gewonnen vierten Satz anschließen und ließ mit guten druckvollen Aufschlägen das Punktekonto anwachsen. Beim Seitenwechsel führte Unlingen mit 8:6.

Ravensburg blieb aber dran und beim 10:9 für Unlingen war plötzlich Schluss, der SVU machte zu viele Fehler in Angriff und Annahme und agierte zu konfus. Gelassenheit und Erfahrung wären hier der bessere Ratgeber gewesen. Die Ravensburger zogen konzentriert durch und gewannen den Tiebreak nach sechs Punkten in Folge und das Spiel mit 3:2.

Die Unlinger waren zuerst am Boden zerstört, aber nach dem ersten Spiel in der Landesliga ist klar, woran gearbeitet werden muss und was richtig gut war. Das Spiel mache Mut und zeige, dass der SVU eine Liga höher mithalten könne, so die Volleyballer. Der Lohn war einen Punkt für die Tabelle und der SVU machte sogar mehr Spielpunkte (108:97). Weiter geht’s am 25. Oktober.