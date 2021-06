Kleinere Bauplätze und Diskussion um Hochwasserschutz

Aus 17 werden 21: Das ist der aktuelle Plan für das neue Baugebiet Osterwiesen II in Möhringen, der am Montagabend in der Unlinger Ratssitzung präsentiert wurde. Aufgrund der Einwendungen von Landratsamt, Regionalverband und Regierungspräsidium wurde das Gebiet nochmals umgeplant und die Grundstücke verkleinert, so dass nun 21 Bauplätze dort vorgesehen sind. Und doch ist die Planung noch nicht durch. Aufgrund der Hochwassergefahr nach Starkregen plädierte der Ortschaftsrat Möhringen dafür, die Einfahrt im Süden des neuen Baugebiets zu schließen und die Zufahrt im Norden auszubauen. Das soll nun mit den Fachplanern erörtert und in der nächsten Sitzung des Gemeinderats Unlingen im Juli nochmals auf die Tagesordnung gebracht werden.

Darum wird eine Umplanung notwendig

Der Vorentwurf für das neue Baugebiet war im Januar im Gemeinderat vorgestellt und von diesem gut geheißen worden. So soll im Anschluss an das bisherige Baugebiet Osterwiesen I ein neues Baugebiet mit einer Größe von 1,58 Hektar entstehen. Auch wenn das hier angewandte „vereinfachte Verfahren“ keine zwingende Beteiligung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Träger vorschreibt, hat sich die Gemeinde dennoch dazu entschlossen. Und die nun vorgebrachten Einwendungen machen eine Umplanung notwendig. Die Behörden stießen sich an der großzügigen Bemessung der 17 Bauplätze, die im Schnitt über 730 Quadratmeter sein sollten. Nach der Umplanung sind dort nun 21 Bauplätze vorgesehen, die im Schnitt noch 570 Quadratmeter haben. Damit steigt auch die Einwohnerdichte von ursprünglich 51 Einwohnern/Hektar auf etwa 60 Einwohner pro Hektar.

Einer der Bauplätze war ursprünglich als Kinderspielplatz ausgewiesen. Aber der Ortschaftsrat Möhringen hatte dafür plädiert, auf diesen zu verzichten und stattdessen einen weiteren Bauplatz anzubieten. Dem schloss sich der Rat an, allerdings mit einem pragmatischen Hintergedanken. Da ja nicht alle Bauplätze auf einmal verkauft werden, werden auf einen freien Platz Spielgeräte aufgestellt und dieser als Spielplatz genutzt.

Naturschutz hat Einwendungen

Die Träger öffentlicher Belange und vor allem der Naturschutz hatten noch weitere Hinweise und Einwendungen. Gefordert wurden auch artenschutzrechtliche Nachkartierungen zum Vorkommen von möglichen Amphibien im südlich des Baugebietes gelegenen Teich. So müssen Amphibienschutzmaßnahmen vorgenommen werden und zum Schutz für Fledermäuse und Insekten sind LED-Straßenlaternen mit möglichst geringem Streulicht vorzusehen. Außerdem sind die Hinweise zum Bodenschutz, Geotechnik und Wasserschutzgebiet ergänzt worden.

Doch all diese Themen waren letztlich unstrittig. Es war die Diskussion um Starkregenereignisse und den Hochwasserschutz, die eine Vertagung des Tagesordnungspunkts nötig machte. Ein Thema: der Wall entlang der Straße unterhalb des neuen Baugebiets. Für den Hochwasserschutz ist laut Planer ein Drei-Meter breiter Erdwall notwendig, der auf die ganze Länge des geplanten Baugebiets auf der anderen Straßenseite verläuft. Dafür werden vom Grundstückseigentümer 600 Quadratmeter benötigt, doch bislang gibt es noch keine Einigung. Ein Gespräch stehe allerdings noch aus, zeigte sich neu gewählte Bürgermeister Gerhard Hinz optimistisch. Ein vom Ortschaftsrat Möhringen ins Spiel gebrachte Bau einer Mauer anstelle des Walls, wird von den Fachbehörden abgelehnt.

Überschwemmungen befürchtet

Zweiter Knackpunkt: die Zufahrt. Hauptzufahrt ist über die südliche Zufahrtsstraße. Aber der Ortschaftsrat befürchtet, dass durch die Straßenöffnung das Wasser bei Starkregen zu Überschwemmungen auf den Grundstücken führt, wie Ortsvorsteher Robert Halbherr in der Sitzung am Montagabend erläuterte. Stattdessen sprach sich der Ortschaftsrat dafür aus, die Zufahrt im Norden zu erweitern und zur Hauptzufahrt zu machen. Die Befürchtung des Ortschaftsrats wird zwar von den Planern nicht geteilt, wie Hauptamtsleiterin Melanie Glocker berichtete, dennoch entschloss sich der Rat dazu, den Punkt zu vertagen, um eine abgestimmte und einheitliche Planung auf den Weg zu bringen. Bis dahin ist auch die Grundstücksfrage geklärt. Sollte hier keine Einigung erzielt werden, sind erneute Umplanungen notwendig.

Doch die Zeit drängt: Denn die Planung des neuen Baugebiets erfolgt im vereinfachten Verfahren. Bis Ende des Jahres sollte das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sein. Wenn dies nicht gelingt, muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Zwar ist dann auch weiterhin das „vereinfachte Verfahren“ möglich, aber eben mit entsprechendem Zeitverlust und mit Mehrkosten.