Kindergartenplätze werden rar

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze. Unlingens Kindergärten sind derzeit voll ausgelastet. Reserven jedoch seien dringend notwendig. Nur in Uigendorf sind noch wenige Plätze frei. Daher sucht die Gemeinde nach Möglichkeiten der räumlichen Erweiterung.

Vor dem Hintergrund, dass Unlingens Kindergärten an der Kapazitätsgrenze angelangt sind, hat Bürgermeister Erwin Hölz den Architekten Manuel Tress aus Baltringen in die Gemein deratssitzung eingeladen. Er solle aus seiner Erfahrung mit dem Thema Kindergarten berichten und Möglichkeiten aufzeigen, wie neue Räumlichkeiten für den Bereich Kindergarten in Unlingen geschaffen werden können.

Architekt Tress hat sich nach seinen Angaben in Unlingen umgesehen, sich Fakten verschafft, gewisse Eindrücke gewonnen, diese verarbeitet und zu drei Punkten zusammengefasst:

Den bestehenden Kindergarten in Uigendorf zu erweitern, hält Tress nicht für empfehlenswert. Die vorhandene Fläche mit Garderobe, Küche und Spielbereich sei erschöpft, der Sanitärbereich für etwa 40 Kinder zu klein.

Als Alternative wäre für Tress ein Container in der Mühlgasse denkbar. Die dortige Grundstücksgröße sei ausreichend groß für eine Interimslösung für zwei Gruppen. Ein Platz für Außenspielgeräte müsste jedoch angelegt werden, ebenso Pflasterung und Kanalisierung. Mit aussagekräftigen Bildern unterlegte er diese Variante. Tress wies jedoch besonders auf die Höhe der zu erwartenden Nebenkosten hin, da der Container zur Winterszeit beispielsweise nur mit Strom versorgt und beheizt werden könne.

Als dritte Möglichkeit nannte Tress den Umbau von zwei Klassenzimmern jenseits des Verbindungsstegs in der Donau-Bussen-Schule. Die Gebäudegröße für zwei Gruppen ebenfalls als Zwischenlösung bezeichnete er als ausreichend, es gäbe einen direkten Zugang zu den Außenspielflächen, als Lösung für ihn im Moment „mit Bauchgefühl“ am günstigsten. Eine bauliche Genehmigung sei dennoch vonnöten, deren Erteilung mit Sicherheit einige Zeit beanspruchen werde.

An diese Grundsatzempfehlungen schloss sich eine ausgedehnte, lebhafte, nicht immer ganz zielgerichtete Diskussion an. Die generelle Marschrichtung lautete: „Es ist wichtig, die Gemeinde tut etwas.“ Man suche ein Signal für eine möglichst schnelle Lösung auch einschließlich einer Kinderkrippe als Übergang, ohne sich eine grundsätzlich große Variante zu verbauen. Durch sie sollen alle Kindergärten möglichst an einem Standort vereint werden.

Aus der Mitte des Gremiums war die Meinung zu hören, durch den Wegfall der Werkrealschule müssten im Schulkomplex doch genügend leerstehende Räume zur Verfügung stehen. Dem gab Tress zu bedenken , dass die Räume eines Kindergartens möglichst zusammenhängend sein sollten. Rektorin Andrea Häbe wies darauf hin, dass Unlingen zu einer Ganztagesschule aufgestockt worden sei, was sich an der Zahl der dafür benötigten separaten Räume deutlich auswirke. Tress brachte auch die Möglichkeit eines Pavillons im Schulgelände ins Spiel. Hölz betonte, man wolle der Schule für die weitere Entwicklung nichts verbauen, nach seiner Vorstellung sollten Grundschule und Kindergarten Tür an Tür sein. Unter der mit Nachdruck vorgetragenen Formulierung: „Wir brauchen Platz und das schnellstmöglich“ einigte sich das Gremium nach einigen Windungen bei einer Enthaltung darauf, das Büro Tress soll die Möglichkeit des Schulumbaus als wohl günstigster Variante weiter verfolgen. Tress versprach bis zur nächsten Sitzung nach der Sommerpause weitere Faktoren liefern zu können. Auch der Bauantrag für diese Variante solle zeitnah auf den Weg gebracht werden.