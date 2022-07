Kinderfußballtag an der Donau-Bussen-Schule Unlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der ersten Juliwoche hieß es an der Donau-Bussen-Schule Anpfiff zu einem ganz besonderen Schultag unter dem Motto „Sport, Spaß und Spiel“. An diesem Vormittag besuchte das Trainerteam Martin Hägele und sein Co-Trainer Nils, beide vom FC Esslingen, die Dritt- und Viertklässler auf dem Unlinger Sportplatz. Dort erhielten die Klassen der beiden Jahrgangsstufen jeweils eine 90-minütige Trainingseinheit unter professioneller Anleitung und erlebten, wie viel Spaß Kicken macht.

Das Training beinhaltete die wichtigsten Grundtechniken des Fußballs: Passen, Schießen und Ballführung bzw. Dribbling. Um ein Gefühl für den Ball zu bekommen, erprobten sich die Kinder in spielerischen Übungsformen. Neben den spielerischen Fähigkeiten standen auch Fairness und Teamgeist im Mittelpunkt des Trainings. Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich aufgewärmt und eingespielt hatten, bildeten kleine Trainingsspiele inklusive Halbzeitpause den Abschluss der jeweiligen Trainingseinheit.

Mit den Besuchen des Unterstützers Herrn Moll vom Gasthof Sonne in Uigendorf und auch der Zweitklässler der Grundschule, füllte sich der Zuschauerbereich des Sportplatzes und die Kinder konnten unter deren Jubelrufen kicken wie die Profis.

Mit der Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme in den Händen und einem großen Applaus für alle Teilnehmer und vor allem für den Profitrainer Martin Hägele und seinen Co-Trainer Nils, ging für die Schülerinnen und Schüler ein anstrengender, aber auch besonderer Schultag zu Ende.

Organisiert wurde der Kinderfußballtag vom FutureSport Team aus Stuttgart. Durch das Sponsoring der lokalen Unternehmen konnte dieser Tag erst realisiert werden. Die Unterstützer Bendel-Reisen GmbH, Gasthof Sonne Uigendorf, Friseur Kalypso, Christoph Schmid Bad und Heizung, Selig GmbH und Wenzelburger Kieswerke ermöglichten durch ihre großzügigen Spenden das professionelle Training. Ebenso konnten durch die Spenden neue Fußbälle für den Sportunterricht angeschafft werden.