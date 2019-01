Keine Rücklagenentnahme und höhere Zuführung

In übersichtlicher Form legte Heike Binder als Unlingens neue Fachbeamtin für das Finanzwesen dem Gemeinderat die Auflistung der Jahresrechnung 2017 vor. Auf Grund gestiegener Einzelposten gab es im Gremium vor der einstimmig erteilten Genehmigung keine speziellen Rückfragen.

Das Rechnungsjahr 2017 schloss mit einem Gesamtumfang von knapp 7,9 Millionen Euro ab. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt rund 5,9 Millionen Euro und nur etwa zwei Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Im Rechnungsergebnis überschritt der Verwaltungshaushalt den Planansatz um rund 600 000 Euro, während die Summe im Vermögenshaushalt rund 1,4 Millionen Euro niedriger ausfiel als im Entwurf angenommen. Erfreulich ist die Tatsache, dass zum einen auf eine geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro verzichtet werden und im Gegenzug anstatt geplanter 65 000 Euro stolze 820 000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnten. Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich.

In den Erläuterungen zum Jahresbericht stellte die Kämmerin fest, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich höher sind als im Vorjahr. Alle Maßnahmen im Berichtsjahr konnten durch eigene Mittel zusammen mit Unterstützungen von Bund und Land realisiert werden. Die deutlich höheren Zuführungsraten zum Vermögenshaushalt resultierten aus allgemeinen Einsparungen, aber auch aus der Tatsache, dass einige geplante Baumaßnahmen im Jahr 2017 nicht durchgeführt wurden. Somit verfügt Unlingen derzeit über einen ordentlichen Rücklagenstand. Dies schlägt sich auch dahingehend nieder, dass der Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf 50 000 Euro gesunken ist, was bei 2466 Einwohnern einer sehr mäßigen Pro-Kopf-Verschuldung von 20,28 Euro entspricht. Damit liegt Unlingen weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Unmissverständlich betonte Binder jedoch, dass die Steuerkraft der Gemeinde Unlingen nach wie vor unterdurchschnittlich sei. Trotz leichter Verbesserung könne man nicht davon ausgehen, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren so anhalten werde. Vor allem bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern könne es immer wieder zu größeren Schwankungen kommen. Unlingen sei daher nach wie vor auf Zuweisungen aus Fachförderungen und aus dem Ausgleichsstock angewiesen. Künftige Aufgaben würden die Gemeinde in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Bereiche wie Breitbandversorgung, Pflegewohngruppe und Schulhausumbau für den Kindergarten würden sicher dazu zählen. Daher sei es wohltuend, über einen guten Rücklagenstand zu verfügen.

Dazu passten Anmerkungen aus den Reihen des Gremiums: „Wir sind gerüstet auf das, was auf uns zukommt.“ Genau so wichtig sei jedoch ein sinnvoller Umgang mit den vorhandenen Finanzen und mit klaren Finanzzielen, die man stets im Blick behalten sollte.

Einstimmig wurde das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 samt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben gebilligt.