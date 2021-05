Keine Kandidatenvorstellung in Unlingen

Keine öffentliche Kandidatenvorstellung bei der Bürgermeisterwahl in Unlingen – das hat der Gemeinderat mehrheitlich in seiner Sitzung am Mittwochabend entschieden. Während die Befürworter es als wichtig ansahen, dass die Gemeinde mit einer solchen Veranstaltung eine Öffentlichkeit herstellt, verwies die Mehrheit auf die Coronapandemie und auf die Kosten.

Zwei Termine waren im Gespräch

Zwei Bewerber haben sich in Unlingen um das Amt des Bürgermeisters beworben: Der aktuelle Amtsverweser – sprich der kommissarische Bürgermeister – Gerhard Hinz aus Dietelhofen und Sebastian Speitelsbach aus Ravenstein, der sich in diesem Jahr schon in etlichen Kommunen zur Wahl gestellt hatte. Eigentlich hätten sie, so die ersten Planungen, am 4. Juni und eventuell sogar bei einem Zweittermin am 11. Juni, sich und ihre Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Gemeinde präsentieren sollen. Nun ist das hinfällig.

Angesichts des dünnen Kandidatenfelds und angesichts der besonderen Coronasituation hatte der stellvertretende Bürgermeister Elmar Lohner für die Verwaltung vorgeschlagen auf diese, von der Gemeinde organisierte, Kandidatenkür zu verzichten. Eine solche Kandidatenvorstellung sei zwar inzwischen üblich, ist aber rechtlich nicht vorgeschrieben, wie Lohner auch nach Rücksprache mit dem Kommunalamt feststellte.

Wenig Besucher und goßer Aufwand

Er verwies auf den Aspekt der Kosten-Nutzen-Abwägung. Denn klar wäre, dass nur eine sehr begrenzte Anzahl von Bürgern wegen der Coronabeschränkungen in der Halle zugelassen werden können. Also müsste die Veranstaltung mitgefilmt und via Livestream im Internet übertragen werden, was entsprechende Kosten für einen professionellen Dienstleister mit sich gebracht hätte. Jeder Bewerber könne sich auch selbst sein Medium suchen, um sich den Bürgern zu präsentieren, zeigte sich Lohner überzeugt.

Dieser Haltung schloss sich die Mehrheit der Räte an. Mit 7:4 Stimmen wurde eine solche Kandidatenkür abgelehnt. Dies wurde von diesen Gemeinderäten mehrheitlich mit der besonderen Situation in der Coronapandemie begründet. „Ich bin aufgrund der Coronalage dagegen, dass man eine solche Veranstaltung macht“, sagte etwa Stefan Zwick.

Vehement für eine Kandidatenkür warben die Befürworter. „Wir dürfen die Bevölkerung nicht außen vorlassen, das dürfen wir nicht tun“, sagte etwa Stefan Ries. „Demokratie darf auch Geld kosten“, wandte sich Markus Föhr gegen das Kostenargument. Peter Borst hielt es für das absolut falsche Signal nach außen: „Es ist unsere Pflicht, dass wir eine Öffentlichkeit herstellen“, damit die Kandidaten ihre Pläne präsentieren können. Klaus Hägele sprach sich ebenfalls für eine Kandidatenvorstellung aus. Aber er schlug vor, angesichts der Pandemie keine Besucher zuzulassen und nur alles zu übertragen. Aber auch das fand keine Mehrheit.