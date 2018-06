Kampfsportler des SV Unlingen erfolgreich

BeimWan Fu Cup in Hamburg starteten Kampfsportler aus ganz Deutschland sowie aus dem benachbarten Dänemark, darunter auch Teilnehmer vom SV Unlingen. Eröffnet wurde dieses Turnier mit einem traditionellen Löwentanz. Diesen gibt es auch am Samstag, 9. Juni, auf der Gala in Unlingen zu sehen. Die Gala findet um 15 Uhr in der Gemeindehalle Unlingen, anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Kung Fu Unlingen statt.

Felix Halbherr vom SV Unlingen erkämpfte sich einen zweiten Platz in der Disziplin Langwaffen und im Vollkontakt beim Kämpfen. Waldemar Babtschuk erreichte den ersten Platz im Vollkontakt und den dritten Platz in Faustformen. Xenia Sierra Gómez erzielte den zweiten Platz im Vollkontakt, in Faustformen und Kurzwaffen sowie den dritten Platz in Langwaffen. Den dritten Platz bei Kurzwaffen und Partner-Faustformen erreichte Rea Sierra Gómez. Niovi Sierra Gómez hat ebenfalls den dritten Platz in Partner-Faustformen erreicht. Erik Schweizer und Samuel Schweizer haben sich den zweiten Platz in Partner-Faustformen erkämpft. Samuel Schweizer hat sich zusätzlich noch den zweiten Platz im Leichtkontakt erkämpft.

Josefina Babtschuk konnte sich den dritten Platz im Leichtkontakt sichern und Asja Leni Matorcevic den zweiten Platz. Danai Sierra Gómez erreichte den vierten Platz im Leichtkontakt.

Shifu Antonio Sierra Gómez und Andreas Moog unterstützten den Vernstalter als Schiedsrichter. Shimu Katerina Sierra Gómez war als Coach mit dabei.