Kammerorchester und Bläser musizieren gemeinsam

Im diesjährigen Sommerkonzert des Kammerorchesters Riedlingen hat Dirigent Stefan Peter Hatvani den jungen Solisten Noah Reiter und Vinzenz Jochum die Möglichkeit geboten, in Verbindung mit einem Streicherensemble Glanzpunkte zu setzen. Beide Solisten überzeugten mit Können und musikantischem Gespür.

Klangreich begann das Kammerorchester Riedlingen in der schmucken Pfarrkirche in Möhringen sein Sommerkonzert mit der Sinfonia III von Niccolo Jommelli, einem erfolgreichen Opernkomponisten des 18. Jahrhunderts aus Neapel. Über Venedig und den Hof Herzog Karl Eugens von Württemberg reichte seine Reiselust. Man merkte dem eigentlich dreistimmigen Werk die Freude des Komponisten an, schwungvolles Musizieren im Allegro oder dem tänzerisch gestalteten Spiritoso-Satz mit melodisch weiten Bogen eines Andante zu verbinden. Sowohl im dezenten Bereich wie auch im ansprechenden, einem Walzer entsprechenden Dreiertakt zeigte das Streicherensemble seine Liebe zu Kompositionen der Barockzeit.

Abgerundeter Wohlklang prägte das gemeinsame Musizieren von Noah Reiter (Posaune) und Vinzenz Jochum (Tenorhorn) mit dem Kammerorchester. Im Moderato einer Sonata des Klaviervirtuosen Gottfried Finger, einem Vertreter der österreichisch-böhmischen Musikeremigration des 18. Jahrhunderts, konnten beide Solisten die Wärme ihrer Instrumente voll zur Entfaltung bringen. Beim nachfolgenden Grave kam dies noch mehr zum Ausdruck. Unmittelbar mündete es in ein flottes Allegro über, beherrscht von sauber strukturierten Läufen in engem Zusammenklang der beiden Soloinstrumente mit dem Orchester.

Mit klaren Tonfolgen in verschiedenen Höhen und Klangstärken setzte danach Noah Reiter die solistischen Passagen in Ernst Pauderts „Berühmter Arie“ in hörenswerter Wiedergabe um. In dieser Bearbeitung einer Beethoven-Arie für Posaune und Begleitung wechseln geschmeidige Klänge mit exakten Eckpunkten im Allegro risoluto. Auf ein emotionales Andante folgten zwei weitere Allegro-Sätze mit ganz unterschiedlichen Vorgaben, für einen jungen Posaunisten eine ideale Vorlage, um sein Können wie hier mit dem Kammerorchester zu zeigen.

Dem stand Vinzenz Jochum mit seinem Tenorhorn in keiner Weise nach. Schwungvolle Walzerklänge verwendete Edward Llewellyn, Solotrompeter ums Jahr 1900 im Symphony Orchestra in Chicago, als Einstieg für sein äußerst beschwingtes Werk „My Regards“. In ausgefeiltem Dreiertakt ließ der junge Solist sein Tenorhorn in die Musizierfreude der Streicher einbinden. Ohne Ecken und Kanten in durchweg austariertem Klang prägte er im „Tempo di Valse“ das anspruchsvolle Werk. Im Trio konnte Jochum mit einer Fülle ungehinderter Läufe aufwarten. Viele musikalische Einheiten, mit kleinen Fermaten geschmückt, weiteten sich zu einer beachtenswerten Kadenz mit großem Tonumfang.

Im heiteren Barock

Zurück ins heitere Barock zu Carl Philipp Emanuel Bach, der Friedrich II. von Preußen oft am Cembalo begleitete: In ganz verschiedenen Variationen hat er eine Arietta, die eigentlich für Mozarts Schwester Nannerl geschrieben war, zu einem delikaten, gehörgefälligen Werk erweitert. Mal tänzerisch heiter, mal eher linear oder dezent den Takt betonend, das Orchester musizierte im Altarraum der fast vollbesetzten Möhringer Kirche mit Harmonie und spürbarer Freude am Klang und der Umgebung.

In ihrer Moderation beließ Marion Kiefer die Zuhörer zwar in der Barockzeit, lenkte den Blick jedoch nach Mailand, wo Giovanni Battista Sammartini mit seiner „Sinfonia II“ eine instrumentale Vorlage schuf, die Stefan Hatvani mit seinem Orchester genüsslich auskostete. Klangvoll strukturierte Passagen mit zumeist aufsteigenden Tonfolgen prägten das einleitende Allegro, melodisch reizvoll, zu einem Streichorchester passend, das nachfolgende Affetuoso. Voll orchestralem Schwung alsdann das abschließende Allegro, das zügige Läufe mit klaren Konturen vereinte.

Wunschgemäß brandete erst jetzt der verdiente Beifall der Zuhörer auf, der dem Orchester und den beiden jugendlichen Solisten in gleichem Maße galt. Er spiegelte den Dank wider für das unbeschwerte Zuhören einer Stunde orchestralen Musizierens in angenehm heimeliger Umgebung.