Kabarett mit Josefslust: Neuer Termin steht

Ein Ersatztermin ist gefunden: Die A-Capella-Gruppe Josefslust tritt nun am Samstag, 28. April, im Dorfgemeinschaftshaus Uigendorf auf. Den ursprünglichen temrin am 24. März hatten die Sportfreunde Bussen absagen müssen. Der Chorleiter des achtköpfigen Chors ist krank geworden. Die reservierten und bezahlten Karten aus dem Vorverkauf behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Wer an diesem Samstag verhindert, kann seine Karten an den Vorverkaufsstellen zurückgeben und bekommt sie erstattet. Zum Programm der A-Capella-Formation Joseslust gehört heimisches und internationales Liedgut vom Schlager, Pop und Rock bis hin zum Reggae, gewürzt mit komödienhaften Bühnendialogen. Karten kosten im Vorverkauf 13, an der Abendkasse 15 Euro. Der Kartenvorverkauf findet in der Bäckerei Binder in Munderkingen sowie in den Voba-Raiba-Filialen in Unlingen, Uttenweiler und Dieterskirch statt. Auf www.sf-bussen.de können reserviert und vorab bezahlt werden.