Jungforscher mit guter Beobachtungsgabe

Beim Naturtagebuch-Wettbewerb der BUND-Jugend ist der zehnjährige Johann Blersch aus Möhringen schon ein alter Hase. Mit seinem Freund Felix Huckle hat er jetzt schon zum vierten Mal teilgenommen und auf Landesebene erneut einen ersten Preis gewonnen. Übergeben wird der Preis am Samstag in Stuttgart.

An die 800 Kinder haben am Wettbewerb wieder teilgenommen in den Kategorien Einzel, Schulklassen und Gruppen, 81 bekommen einen ersten Preis. Das Naturtagebuch von Johann Blersch und Felix Huckle sei „ein ganz tolles Teil“, schwärmt Projektleiterin Ladi Oblak. Es sei mit rund 50 Seiten vom Umfang zwar verhältnismäßig dünn, „aber ein sehr feines Naturtagebuch“. Es zeige sich, dass die Jungforscher sehr genaue Naturbeobachtungen gemacht und sie anschaulich zu Papier gebracht haben: „Man bekommt die Natur mit, als wäre man selber dabei“. Das Thema „Spinnen“ habe sich Johann ausgesucht, „weil mich Spinnen faszinieren“, so seine Begründung, „und weil meine Schwester Angst vor ihnen hat“. Mit Schwester Laura stand er schon zweimal auf dem Siegertreppchen des Naturtagebuch-Wettbewerbs. 2015 ging es um Asseln, 2016 um Frösche. Voriges Jahr stand er mit Felix’ Schwester Hanna auf dem Treppchen. Ihr Beobachtungsfeld waren Ameisen. Weil Hanna zu alt war für den Wettbewerb, der für Acht- bis Zwölfjährige ausgeschrieben ist, sprang jetzt der gleichaltrige Felix Huckle als Partner ein.

„Viele tolle Beobachtungen und Versuche“ hätten sie gemacht, sagt Ladi Oblak. Sie untersuchten, ob Spinnen über Wasser gehen können, sammelten Spinnenhüllen, und experimentierten, ob Spinnennetze elektrostatisch angezogen werden. Einen Spinnenfaden verfolgten sie, der mindestens 15 Meter lang war. „Um so einen langen Faden zu finden, muss man schon genau hinsehen“, so die Projektleiterin. Die Jungs hätten die ganze Zeit beobachtet, was die Tiere fressen und wie sie sich fortpflanzen, berichtet Mutter Anja Devi Blersch: „Sie seien froh, dass sie keine Spinnenmännchen seien. Die leben gefährlich.“

Es war der 25. Naturtagebuch-Wettbewerb der BUND-Jugend. Er soll den Bezug zur Natur bei den Kindern stärken. Alljährlich sind die Kinder aufgerufen, sich ein Tier, eine Pflanze oder ein Biotop, einen Lebensraum von Tieren und Pflanzen, auszusuchen und zu beobachten. Die Kinder sollen rausgehen, entdecken und erforschen, Zusammenhänge begreifen. Ihre Beobachtungen dokumentieren sie in ihrem Naturtagebuch – idealerweise ein Jahr lang. Typisch an den Tagebüchern sei, hat Oblak festgestellt: „Anfangs schreiben sie noch von einem Baum, spätestens nach drei Seiten geht es um ,meinen’ Baum.“ Wichtig sei diese emotionale Ebene: „Was man liebgewinnt, wird man später auch schützen.“

Nicht von ungefähr sei das Maskottchen „Manfred Mistkäfer“, also ein unscheinbares Tier, das man in ganz Deutschland findet, das aber nicht unbedingt gleich sympathisch ist. So wie Asseln, Frösche, Ameisen und eben Spinnen.