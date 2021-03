Jürgen Noffke war ein geschätzter Umweltschützer

Er baute mit Schülern Insektenhotels, pflegte Streuobstwiesen und schrieb unzählige Stellungnahmen zu Bauprojekten – jetzt ist der langjährige BUND-Kreisvorsitzende Jürgen Noffke im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie der BUND mitteilt, wird im Friedwald in Münsingen im Kreis seiner Familie beigesetzt.

Nachdem er als Fluglotse in Ruhestand gegangen war und einer Deutschlandtour mit dem Fahrrad gemacht hatte, zog er mit seiner Frau Annerose nach Uigendorf. Er war bereits zwölf Jahre Mitglied beim BUND und besuchte nun im Frühjahr 1996 zum ersten Mal eine Mitgliederversammlung in seiner neuen Heimat. Da sich niemand fürs Amt des Kreisvorsitzenden fand, sprang Noffke vorübergehend ein. Daraus wurden dann 14 Jahre.

Kritisch gegen Straßenbauprojekt

Im selben Jahr gründete er zusammen mit anderen eine BUND-Gruppe in Riedlingen. Er baute Insektenhotels mit Schülern, war beim Sommerferienprogramm dabei, half in der Streuobstwiese mit und trat entschieden gegen ein überdimensioniertes Riedlinger Straßenbauprojekt ein.

Auch beim Kreisverband fanden unter seiner Regie unzählige Projekte statt, von der Jugendarbeit über Ausstellungen bis zum Tagesgeschäft in einem Umweltzentrum. Verstärkung bekam er von 2000 an durch Birgit Eschenlohr, beide zusammen waren ein wertvolles Gespann für die Umweltarbeit in der Region.

Ruhig und humorvoll

Seine Stellungnahmen zu Bauprojekten fanden bei den Ämtern durchaus Gehör, schreibt der BUND. Oft war er mit dem Motorroller unterwegs, um sich ein persönliches Bild zu machen. Er verfasste Pressemeldungen und Leserbriefe. Mit seiner ruhigen und humorvollen Art brachte er den Umweltschutz in der Gegend und in der Ferne voran und er nahm sich immer Zeit für ein Schwätzchen. Als Vorsitzender vertrat er den Kreisverband Biberach im Programmbeirat bei Radio 7, als Delegierter und Vorstandsmitglied im Regionalverband Donau-Iller in Ulm und als Landesdelegierter in Bad Boll. Belohnt wurde seine Arbeit mit einigen Preisen und Auszeichnungen. Zuletzt wurde er 2017 vom Landesverband für seine Lebensleistung geehrt.