Initiative „Mach dich stark“ hilft in akuter Not

Auch in einem Sozialstaat greift im Falle akuter Notsituationen die Hilfe von außen oft nur verzögert, wenn die entsprechenden Stellen eventuell gar nicht von der Notlage erfahren. Aus dieser Problematik ging die Stiftung „Mach dich stark – Hilfe für Kinder in Not in der Region Biberach“ hervor, die nun zum 11. Stiftungsforum in der vollbesetzten Sporthalle der Kinder- und Jugendhilfe St. Fidelis in Heudorf eingeladen hatte.

Nach der informativen Begrüßung von Heimleiter Jürgen Schmid unterhielt der Kinderchor der Einrichtung unter der Leitung der Musiklehrer Christine Kuduzovic und Arno Mayr das begeisterte Publikum so herzerfrischend und lebensfroh, dass allein schon daraus spürbar wurde, wie gerne die Kinder in der Einrichtung sind.

Was ist Heimat?

Dem Thema „Heimat“ wandte sich anschließend Pater Alfred Tönnis zu und fragte zunächst die Kinder aus dem Chor, die um ihn herum auf dem Boden saßen – und später auch jugendliche und erwachsene Zuhörer aus dem Publikum: „Was ist überhaupt Heimat?“ Hierauf gab es ganz unterschiedliche Antworten: Heimat sei ein Ort, wo man sich zuhause und einfach wohlfühle; oder wo jemand mit einem spiele, kam es aus dem Kinderkreis. Ein Schüler aus Syrien meinte, Heimat sei eher ein Gefühl und die Ordensschwester verstand Heimat als Ort, wo man sein dürfe, wie man eben ist und wo auch Gott sei. Ein sehr vielschichtiger Begriff sei das Wort auch im Bezug auf den Glauben, fasste es der Pater zusammen, gleichgültig, ob man die Heimat in einer Kirche oder in einer Moschee empfinde. Viele Menschen fänden aber auch in künstlerischen Bereichen oder im sozialen Engagement eine Heimat. Dies seien allerdings alles nur Vorboten zur eigentlichen letzten Heimat, die man als Christ nur bei Gott finden könne. Auch die Regisseurin und Moderatorin des Abends, Corinna Palm, bezog sich nochmals auf das Thema Heimat und zitierte dabei Friedrich Wilhelm von Humboldt: „Die Gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben.“

Peter Grundler, der Leiter der Caritas Biberach-Saulgau, erläuterte dann nicht nur den vergangenen Jahresablauf der Stiftung, sondern auch zwei große Projekte, die stellvertretend die vielseitigen Initiativen der Stiftung verdeutlichten. Unkompliziert, unbürokratisch, konkret und kompetent ließen sich hier die Kernpunkte zusammenfassen: „Oftmals bewirkt ein kleiner Aufwand schon große Hilfe bezüglich des Anliegens, Kindern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.“ In konkreten Beispielen zeigte Grundler die Hilfemaßnahmen der Stiftung auf, wenn staatliche Hilfe auf sich warten ließe oder die Bearbeitung der Krankenkassen mehrere Monate dauerte.

Eine Vielzahl von Projekten

Oftmals nahezu „unbemerkt im Hintergrund“ arbeiten unzählige Initiativen, um mit den Erträgen aus eigenen Projekten die Stiftung zu unterstützen. Viele Kuratoren, Beiräte und Projekte stellten sich anschließend vor, wie das der Suizidprävention von Kindern, das Projekt „Geschwisterzeit“, oder ein Projekt mit ehrenamtlichen „Kinderpaten“, das die Begleitung von Kindern zum Sportverein, zur Bücherei oder ins Theater auf die Beine stellt, wenn sich die Eltern hierzu nicht in der Lage fühlen.

So betonte auch Corinna Palm: „Dass die Armut oft unser Nachbar ist, bekommen wir meistens nicht mit,“ bevor sie aber schließlich zum fröhlichen Teil des Programms überleitete. Mit einem umwerfend komischen Programm zog der Kabarettist Bernd Gnann unter der Begleitung des Gitarristen Georg Stankalla alle Register seines komödiantischen Könnens. Der Schauspieler – ehemals festes Ensemblemitglied des Staatstheaters Stuttgart – brillierte mit unglaublich komischen Rezitationen von Heinz-Erhardt-Gedichten, mit dem Spätzle-Song oder einer Playback-Persiflage auf Mireille Mathieu, bei der immer wieder das Band hakte. Zum Toben brachte er den Saal schließlich mit dem Lied über den Tod des Hähnchens Horst, indem das gesamte Publikum gleichzeitig knirschend in die zuvor von ihm verteilten Karotten biss.