In gut bestelltem Haus ins neue Jahr

Erstmals und in seinem ganz eigenen Stil gab Erwin Hölz vor Gemeinderäten, Kommunalverwaltung und vielen Zuhörern den Jahresrückblick. Hölz ist erst seit einigen Wochen Bürgermeister in Unlingen. Daher hat sein Vorgänger Richard Mück an der Erstellung des Jahresberichts mitgewirkt.

„Ich bin erst kurz hier im Amt, doch Richard Mück hat mir ein gut bestelltes Haus hinterlassen“, sagte Hölz. Nach dem Blick auf die allgemeine Weltlage wurde die Unterbringung vom Flüchtlingen in der Gemeinde näher beleuchtet. 26 Personen leben derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft, zwei syrische und eine irakische Familie mit zusammen 15 Personen in der Anschlussunterbringung. 21 Personen befinden sich in einem privaten Mietverhältnis. „So kann Integration in einer Gemeinde funktionieren“, stellte Hölz fest.

Unlingen verabschiedete 2018 einen Rekordhaushalt mit 9,7 Millionen Euro Gesamtumfang. Manches jedoch wie die Fischtreppe an der Kanzach wurde nicht umgesetzt, weil Planungskapazitäten in den Ingenieurbüros fehlen oder Auftragsbücher der Baufirmen übervoll sind. Die Bauarbeiten der Ortsdurchfahrt sollen nach dem Kreismusikfest im Juni 2019 in Unlingen beginnen. Der Planer rechnet mit einer Bauzeit von mindestens eineinhalb Jahren. Der Umbau des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus hingegen soll im Frühjahr 2017 beendet sein. 737 000 Euro waren veranschlagt, nach Abzug der Zuschüsse verbleiben der Gemeinde rund 352 000 Euro Eigenanteile. Der Bau eines Gemeindesaals durch die Katholische Kirchengemeinde Unlingen kam noch nicht zustande, weil ein ELR-Zuschuss nicht gewährt wurde. 2019 soll ein neuer Antrag gestellt werden. Am Bau des Hallenbads in Riedlingen hat sich Unlingen vertragsgemäß beteiligt. Die Innenentwicklung in Zusammenarbeit mit der Flurneuordnung macht Fortschritte. Erste angekaufte Gebäude wurden abgerissen, weitere Flächen auch durch Tauschflächen erworben.

Das Kapitel weiterer Themen im Gemeinderat umfasste das „Energiepolitische Leitbild der Gemeinde“ mit dem Ziel, im Februar 2019 den „European Energy Award“ zu erhalten. Eine neue Hauptsatzung für Unlingen wurde erlassen, das Problem der Nachfolge für Dr. Zeeb als Hausarzt in der Gemeinde durch die Teilnahme an der Praxisbörse „Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg“ unterstützt. Der vom Ministerium errechnete Überhang an Flächen in der jetzigen Grundschule könnte für kommunale Zwecke wie den Bau von Kindertageseinrichtungen verwendet werden.

Von besonderer Bedeutung war die Bürgermeisterwahl. Im ersten Wahlgang erreichte Erwin Hölz 950 von 1221 abgegebenen Stimmen und hat am 6. Dezember 2018 sein Amt angetreten. „Seitdem habe ich schon viele Bürger kennengelernt und auch schon eine Gemeinderatssitzung abgehalten”, stellte Hölz fest. In Göffingen hat mit „Jäggles” die Nahversorgung und die Gastronomie einen neuen Aufschwung genommen, Hefeles konnten in Unlingen das 20-jährige Jubiläum ihrer Postfiliale feiern, Richard Mück wurde zum vierten Ehrenbürger der Gemeinde ernannt, und der „Unlinger Reiter” ist von seiner Zwischenstation Keltenmuseum Heuneburg nach Berlin zum Europäischen Kulturerbejahr weitergewandert.

An der Donau-Bussen-Schule wurde zum letzten Mal ein Jahrgang der Werkrealschule in das Berufsleben entlassen, dagegen wurde der katholische Kindergarten „Unterm Storchennest” als „Haus der Forscher” von der IHK ausgezeichnet. Kulturelle Veranstaltungen zeigten auch in diesem Jahr die Vielfalt und den Erfolg vieler Unlinger Vereine “. Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an, das Kreismusikfest wird Unlingen in den Mittelpunkt weiter Bereiche rücken, die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt, die innerörtliche Breitbandvernetzung, das Thema altersgerechten Wohnens wie auch eines Kinderbetreuungskonzepts werden wesentliche Themen der Zukunft sein.

Dank an den Vorgänger

All dies mündete in einen großen Dank des neuen Bürgermeisters an seinen Amtsvorgänger. Unlingen sei nun schuldenfrei, dennoch auf die Gewährung von Zuschüssen aus verschiedensten Bereichen angewiesen, um die Aufgaben realisieren zu können. Dank galt den Gemeinde- und Ortschaftsräten, allen Hilfskräften der verschiedensten Art, der Schule, den Kindergärten und den Kirchen.

Diese Grundgedanken unterstrich Wolfgang Winkler als erster Stellvertreter des Bürgermeisters in deutlichen Worten. Er erinnerte zudem an Christa Stöhr, die nach 40-jähriger Dienstzeit im Unlinger Rathaus in den Ruhestand ging, ebenso wie Berthold Trett als Kämmerer nach 32 Jahren. Für die vier Ortsvorsteher dankte Peter Borst für die allwöchentliche Freitagsrunde, bei der alle lokalen Gegebenheiten angesprochen werden können. Das Leben auf dem Land, betonte er, soll vor allem für junge Familien möglichst attraktiv gestaltet werden. Nur so könne man kommende Generationen für die Teilorte gewinnen.