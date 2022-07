In den Gegenverkehr geraten

Zu einem Unfall mit hohem Schaden kam es am Montag auf der B311 bei Unlingen. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der B 3111. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes von Riedlingen in Richtung Dattenhausen. Ein 53-Jähriger mit seinem Laster kam entgegen. Der Mercedes geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Laster des Herstellers DAF zusammen. Bei dem Zusammenprall wurde der Mercedes in den Graben geschleudert. Der Laster blieb auf der Straße stehen und blockierte diese. Der Mercedesfahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 150 000 Euro.