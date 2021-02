Im Notfall: Videokonferenz statt echter Sitzung

Die Gemeinderäte mit Mund-Nasen-Schutz, zwei brummende Reinluftfilter in der Turnhalle und dazu Anwesenheitslisten für die Besucher samt Desinfektionsspender: Die Corona-Pandemie hat auch für die kommunalpolitische Arbeit große Veränderungen mit sich gebracht, wie sich nun in der Unlinger Gemeinderatssitzung zeigte. Was aber, wenn selbst eine Sitzung unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich wäre? Dafür hat sich die Gemeinde Unlingen nun gewappnet. Durch die Änderung der Hauptsatzung sind künftig im Notfall auch Videokonferenzen statt einer echten Gemeinderatssitzung erlaubt.

Webmeeting statt echter Sitzung soll nur als Notfall-Lösung implementiert werden, sagte Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz in der Ratssitzung. „Es könnte eine Konstellation eintreten, in der wir uns nicht mehr treffen können. Wissen wir, wie es mit der Pandemie weitergeht?“ Es gelte handlungsfähig zu bleiben, wenn die Situation es erfordere, betonte Hinz. Dieser Argumentation folgte der Gemeinderat Unlingen und beschloss einstimmig, dass die Möglichkeit der Videositzung in die Hauptsatzung aufgenommen werden soll. Als „Abweichung vom Regelfall“.

Reine Telefonkonferenz geht nicht

Die rechtliche Grundlage für diese Änderung findet sich in Paragraf 37 der baden-württembergischen Gemeindeordnung. Danach ist eine Beratung und Beschlussfassung nur bei einer „zeitgleichen Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel insbesondere in Form einer Videokonferenz“ erlaubt. Eine reine Telefonschalte ohne Bild ist hingegen nicht möglich.

Eine Videokonferenz darf in Notsituationen, etwa bei Naturkatastrophen oder aus Gründen des Seuchenschutzes gewählt werden. Und auch bei Beratungen zu Gegenständen der einfachen Art. Aber, so Bürgermeister/Amtsverweser Hinz, letzteres sei nicht geplant. In solchen Fällen soll auch weiterhin das sogenannte schriftliche Umlaufverfahren angewandt werden. Die Entscheidung darüber, ob eine Videokonferenz genutzt wird, liegt beim Bürgermeister im Rahmen seiner Einberufungskompetenz.

Übertragung per Livestream und open-air

Doch die Bürger dürfen auch bei einer Videokonferenz nicht außen vorgelassen werden. Dies wird auch in der Gemeindeordnung betont. Die Öffentlichkeit muss eine Möglichkeit haben, der Beratung zu folgen. Dies ist durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton – etwa durch einen Livestream – in einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum zu gewährleisten. Wobei mit „Raum“ nicht zwingend ein mit Wänden und Decken umschlossener Raum gemeint sei, so Hinz. Auch eine Fläche im Freien zählt hierzu – sofern die Fläche ausreichend Schutz bietet vor Wetter, Lärm und anderen Belästigungen. Der Unlinger Verwaltung schwebt vor, die Ratssitzung für diesen Fall im überdachten Außenbereich der Donau-Bussen-Schule/Kindergarten „Wiesenkinder“ zu übertragen oder im Torbogen beim Rathaus.