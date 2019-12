Holzschuppen brennt nieder

Am Donnerstag kurz vor Mitternicht ist in Unlingen im Rosennweg ein Holzschuppen in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der Schuppen brannte dennoch vollständig nieder. Darin war lediglich Brennholz gelagert. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzte gab es nicht.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittler vom Polizeirevier Riedlingen versuchen nun herauszufinden was das Feuer verursacht hat.