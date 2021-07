Höhere Gebühren und Sparrunden drohen für Unlingen

Düstere Wolken brauen sich am Unlinger Finanzhimmel zusammen. Die Gemeinde lebt, wenn alle geplanten Investitionen umgesetzt werden, in den nächsten vier Jahren über ihre Verhältnisse. Rund 8,9 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Um das und die laufenden Ausgaben zu stemmen, müssen Rücklagen komplett aufgezehrt und – nach jetzigem Stand – im kommenden Jahr 6 Millionen Euro an Schulden gemacht werden. Sollte sich die Ertragslage nicht erholen, sind Einsparungen notwendig. Zudem wäre dann eine „Erhöhung der Beiträge und Gebühren unumgänglich“, mahnte Kämmerer Wolfgang Kopp in der jüngsten Ratssitzung, in der der Haushaltsplan 2021 bei zwei Enthaltungen verabschiedet wurde.

Der Gesamthaushalt der Kommune beläuft sich demnach auf 9,59 Millionen Euro (+ 536 000 Euro im Vergleich zu 2020). Auf den sogenannten Ergebnishaushalt entfallen 6,073 Millionen, auf den Finanzhaushalt mit Investitionen entfallen 3,522 Millionen Euro.

Dass sich die Finanzlage der Gemeinde dramatisch schlechter darstellt, hat mit mehreren Faktoren zu tun. Einer ist die Systemumstellung von der Kameralistik auf die Doppik, die auch den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde einberechnet. So müssen nun auch Abschreibungen erwirtschaftet werden. Im Falle Unlingen sind dies knapp eine Million Euro im Jahr. Das gelingt nur zur Hälfte. Daher schließt der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Minus von 453 000 Euro.

Höhere Personalkosten

Dabei spielen auch die erhöhten Personalausgaben eine Rolle. Die Erhöhungen beruhen hauptsächlich auf den Ausbau der Kinderbetreuung, wo sechs neue Mitarbeiterinnen tätig sind. Aber auch der zusätzliche finanzielle Aufwand für den Amtsverweser parallel zum erkrankten Bürgermeister schlagen hier zu Buche. Insgesamt werden für 2021 mit Personalkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro gerechnet, eine Steigerung um rund 170 000 Euro.

Auf der Einnahmenseite bleibt weiterhin der Gemeindeanteil an den Einkommenssteuern der größte Einnahmenblock. Die Gemeinde kann hier rund 1,342 Millionen Euro erwarten. An Gewerbesteuern rechnet Unlingen für 2021 mit 700 000 Euro (Ansatz 2020: 650 000 Euro), während die Grundsteuern A+B mit 270 000 Euro eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Investitionen

Beim Finanzhaushalt mit dem großen Investitionsprogramm ist die Deckungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben eklatanter. Die Einnahmen liegen bei 1,3 Millionen Euro, die Ausgaben bei 3,5 Millionen Euro. Es sind vor allem zwei Großprojekte, die die Kommune stemmen muss: Der Umbau der Ortsdurchfahrt (inklusive Kanalsanierungen und Breitbandverlegung), die in den kommenden vier Jahren ordentlich zu Buche schlägt: Trotz Zuschüssen in Höhe von 1,65 Millionen Euro bleiben 3,9 Millionen Euro an der Kommune hängen. Zudem soll die Gemeindehalle saniert werden (Kosen: 1,1 Millionen Euro bis 2024), Grundstücke für 2,7 Millionen Euro gekauft, der Breitbandausbau für 270 000 Euro forciert und Straßen saniert werden.

Verbrauch der Rücklagen

Um dieses Investitionsprogramm zu stemmen, müssen zunächst die Rücklagen aufgezehrt werden. Derzeit hat die Gemeinde noch 3,5 Millionen auf der hohen Kante. Doch bereits 2022 sind Kredite von 6 Millionen Euro geplant, die eine jährliche Tilgungsbelastung von 400 000 Euro mit sich bringen. Die können aktuell nicht erwirtschaftet werden. Folge: Sparen und Steuern und Gebühren erhöhen.

„Die Situation ist nicht schön, aber nachvollziehbar“, meinte Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz, der allerdings auch darauf hinwies, dass der Haushaltsplan sehr „konservativ“ als „Worst Case“-Szenario“ gerechnet wurde. Dennoch aus seiner Sicht können nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden. Die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt könne man nicht schieben, so Hinz. Andere Punkte schon. Und sollte sich die Ertragslage 2021 nicht erholen „müssen wir zu Sparmaßnahmen greifen“. Ins gleiche Horn stieß Gemeinderat Elmar Lohner. Man habe ein riesiges Investitionsprogramm. Doch bei diesem „Wünsch-dir-was“-könne man nicht alles umsetzen. „Wir müssen priorisieren.

Kritik ganz anderer Art kam von Gemeinderat Peter Borst. Er vermisste in diesem Zahlenwerk konkrete Vergleichszahlen von 2019, so dass er die finanzielle Entwicklung nachvollziehen könne. Ihm erschließen sich so die Gründe der Haushaltsentwicklung nicht. Und er könne keinem Haushalt von neun Millionen Euro zustimmen, den er nicht verstehe. Auch der Hinweis des Kämmerers und von Hinz, dass 2019 der Systemwechsel hin zur Doppik stattgefunden habe und deshalb die Zahlen nicht vergleichbar seien, wollte er nicht gelten lassen.

Dementsprechend enthielt sich Peter Borst ebenso wie Stefan Ries bei der Abstimmung. Alle anderen stimmten dem Haushaltsplan zu.