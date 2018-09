Heimatverbundener Bussenschwabe

In Unlingen ist am 7. Oktober Bürgermeisterwahl. Vier Bewerber sind noch im Rennen. Einer davon ist Erwin Hölz aus Dürmentingen, Jahrgang 1963, Diplomverwaltungswirt (FH) und ehrenamtlicher Bürgermeister in Kanzach.

Die Bewerbung in Unlingen sei ursprünglich nicht geplant gewesen, sagt Erwin Hölz: „Ich habe nicht gedacht, ich muss mich verändern.“ Er sei dann aber „von diversen Bürgern“ und auch von Bürgermeisterkollegen darauf angesprochen worden: „Sie waren der Meinung, dass ich der richtige Mann bin.“ Nach gründlicher Überlegung habe er sich schließlich zur Kandidatur entschlossen. „Ich möchte auch gewinnen“, betont Hölz. Er hätte auch die Möglichkeit zur Kandidatur in anderen Gemeinden gehabt. Dazu sei er aber zu sehr „Bussenschwabe“: „Ich möchte nicht in den Schwarzwald oder sonst wohin. Ich kann mir nur eine Stelle in der Region vorstellen.“ Hölz ist zwar ledig und kinderlos, bezeichnet sich aber als „Familienmensch“: Er wohnt nach wie vor in Heudorf bei den sechs jüngeren Geschwistern, 18 Neffen und Nichten sowie zwei Großneffen. Und dort ist er immer noch Mitglied der Schelmenzunft. „Ich sehe meinen Lebensmittelpunkt hier“, betont Hölz.

Kommunalpolitische Erfahrung bringt der parteilose 54-jährige Dürmentinger durchaus mit. Im Jahr 2007 wurde er, ohne Gegenkandidaten, mit 97 Prozent der Stimmen als ehrenamtlicher Bürgermeister in Kanzach gewählt und vor drei Jahren mit ähnlichem Resultat wiedergewählt. Zuvor war er 15 Jahre lang Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter in seiner Heimatgemeinde Dürmentingen sowie Ortschaftsrat im Teilort Heudorf . Im Februar 2014 hatte Hölz für die Ertinger Bürgermeisterstelle kandidiert, hatte sich dann aber mitten im Wahlkampf eine Virusinfektion zugezogen, wegen der er auch nicht an der Kandidatenvorstellung teilnehmen konnte und seine Bewerbung zurückziehen musste. Das Rennen machte Jürgen Köhler.

Die Kommunalpolitik war Hölz freilich nicht in die Wiege gelegt. Aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof in Heudorf, machte er zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung. Nach dem Zivildienst bei den OWB in Mengen absolvierte er ein Verwaltungspraktikum und danach in der Gemeindeverwaltung Dürmentingen und im Landratsamt Biberach die Ausbildung im gehobenen Dienst. Von 1990 bis 1990 folgte das FH-Studium in Kehl, das er als Diplomverwaltungswirt abschloss. Zunächst arbeitete Hölz beim Kreisbauernverband; als Gründungsmitglied im Diözesanvorstand der KJB bot sich ihm dann eine Chance im bischöflichen Jugendamt Wernau. Nach drei Jahren als Diözesangeschäftsführer wurde ihm 2000 eine Stelle im Jugendamt angeboten. Seitdem arbeitet Hölz hauptberuflich als Fallmanager im Jobcenter der Riedlinger Außenstelle. „Es macht Spaß“, sagt Hölz, „ich habe gerne mit Menschen zu tun.“ Allerdings wolle er sich auch beruflich weiterentwickeln.

Das Ehrenamt in Kanzach nehme seine Freizeit weitgehend in Anspruch – vor allem auch durch den Eigenbetrieb Bachritterburg. Daneben ist er unter anderem auch Mitglied des Verwaltungsrats Gemeindeverwaltungsverbands. So habe er mit seinem Hobby Fußball zurückgesteckt. Über 30 Jahre habe er in Dürmentingen gekickt, jetzt ist er Mitglied beim SV Kanzach. Für die Bürgermeistermannschaft von Trainer Jürgen Köhler schnürt Hölz nach wie vor die Kickschuhe.

Er sehe sich als „mitarbeitenden Bürgermeister, der von der Verwaltung Ahnung hat“. Für ihn sei Transparenz wichtig, wie Entscheidungen zustande kommen. Und das Rathaus soll, wie der Name sagt, ein Haus sein, in dem Bürger Rat bekommen.

In Unlingen seien die anstehenden Aufgaben klar. Es stehe die innerörtliche Entwicklung an, eine mögliche Verkehrsberuhigung, das geplante Mehrgenerationenhaus. Freie Räume an der Schule könnten für Kindergartengruppen genutzt werden. Und der Hochwasserschutz hat für Hölz hohe Priorität, nachdem Starkregenereignisse immer mehr zunehmen.