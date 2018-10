Haufenweise Ärger mit Vierbeinern

Um das Ärgernis in den Griff zu bekommen, das Hundehalter mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner anrichten, hat der Gemeinderat beschlossen, in allen Ortsteilen sogenannte Hundetoiletten aufzustellen, wie dies auch in anderen Ortschaften bereits praktiziert wird.Voraussetzung ist, dass dieses Angebot auch angenommen wird.

Bereits im Juli war das Problem im Gemeinderat erneut angesprochen worden, das durch die unkontrollierten Hinterlassenschaften der Hunde fast überall in der Gemeinde entsteht und anscheinend immer mehr um sich greift. Entsprechende Mitteilungen und Aufforderungen im Amtsblatt blieben weitgehend ohne Erfolg. Daher beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, dagegen Schritte zu unternehmen.

Bürgermeister Richard Mück setzte sich daraufhin mit mehreren Herstellern sogenannter Hundetoiletten auch über das Internet in Verbindung. Als besonders empfehlenswert stellte sich die Firma Practica in Lörrach mit ihrem Fabrikat „belloo“ heraus. Dieses System gibt es in verschiedenen Ausführungen und folglich in diversen Preisklassen. Es handelt sich um Behälter mit zwei Millimeter starkem elektrolytisch verzinktem Stahlblech, phosphatiert und pulverbeschichtet. In ein Gefäß passen bis zu 400 belloo-Hundekotbeutel, die einzeln entnommen und anschließend wieder ordnungsgemäß entsorgt werden können. Der günstigste Behälter kostet 249 Euro. Alternativ gibt es verschiedene Ausführungen in Chromnickelstahlblech oder in Rohbeton mit Edelstahlverkleidung in den Preisklassen zwischen 489 und 1770 Euro pro Stück.

Bei seinen Erkundungen hat Bürgermeister Mück festgestellt, dass in seiner Heimatgemeinde Schechingen dieses System seit 2011 mit steigendem Erfolg angewendet wird. Auch in Dürmentingen wurde diesesbewährte System vor fünf Jahren installiert. Die Behälter werden wöchentlich geleert. Es gebe überall positive Rückmeldungen, Vandalismus sei bisher nicht zu beoachten gewesen.

In der sich anschließenden Debatte stellte Bürgermeister Mück fest, dass die Anzahl der Hunde in der Gemeinde ständig zunehme. Er befürworte das Aufstellen dieser Hundetoiletten, zumal die Firma Practica kurzfristig bis zum 31.Oktober 2018 für das Fabrikat „belloo-combi-luca“ einen Sonderrabatt von 20 Prozent gewähre. Bei 14 Gefäßen würden sich die Gesamtkosten von 3486 auf rund 2788 Euro ermäßigen.

Ungeachtet dieses unerwartet günstigen Angebots befürwortete der Gemeinderat ohne Vorbehalt die geplante Maßnahme. „Hundeführer sollen mit entscheiden, wo die Hundetoiletten aufgestellt werden sollen”, war im Gremium zu hören. Man könne jedoch nur hoffen, dass das Angebot auch angenommen werde.

In Anbetracht des günstigen Rabattangebots wurde einstimmig beschlossen, außer den geplanten 14 Toilettengefäßen auch die benötigten Zusatzgeräte wie Ständer und dergleichen mitzubestellen. Der Bauhof werde dadurch wesentlich entlastet, wurde als Begründung angeführt. Somit sollen in Unlingen selbst an sechs Stationen die beschriebenen Hundetoiletten aufgestellt werden, jeweils zwei Stationen sind in Göffingen, Möhringen, Dietelhofen und Uigendorf geplant.