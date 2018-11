Grundsatzdebatte über Unlinger Vereinsförderung

Die Sportfreunde Bussen benützen zwei Spielfelder des Sportgeländes Dietershausen für ihre sportlichen Aktivitäten. Die bisherige Beregnung mit einem oberirdischen Bewässerungswagen ist nicht mehr ausreichend und sehr zeitintensiv. Dem Antrag auf Bezuschussung einer automatischen Beregnungsanlage wurde vom Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt.

Beim Neubau ihrer beiden Sportplätze auf dem Sportgelände in Dietershausen haben die Sportfreunde Bussen aus Kostengründen auf eine automatische Beregnungsanlage verzichtet. Stattdessen hat man sich für einen oberirdischen Bewässerungswagen entschieden.

Im Zuge der Klimaänderung hin zu langen und trockenen Phasen hat sich der Aufwand an Bewässerung deutlich erhöht. Außerdem musste das Bewässern mit den Mähzeiten des Roboters in Einklang gebracht werden. Grundsätzlich wird nur nachts bewässert. Da für den Trainingsplatz zwei und für das Hauptspielfeld drei Nächte benötigt werden, dauert der gesamte Bewässerungsprozess viel zu lang, klagen die Sportfreunde.

Daher wurde im Gesamtvorstand des Vereins beschlossen, beide Sportplätze mit einer automatischen Beregnungsanlage auszurüsten und eine Grundwasserbrunnenanlage mit Wasserspeicher zu errichten. Die anfallenden Gesamtkosten werden von Vereinsseite mit etwa 110 000 Euro angegeben. Davon entfallen rund 65 000 Euro auf die Beregnungsanlage,

20 000 Euro auf den Grundwasserbrunnen und 16 000 Euro auf den Wassertank. Eine für den Verein tragbare Finanzierung sei nur zu erreichen, wenn die beiden Gemeinden Uttenweiler und Unlingen die Gesamtmaßnahme finanziell unterstützen. Uttenweiler hat dem Antrag der Sportfreunde Bussen bereits zugestimmt und eine Förderung von 20 Prozent zugesagt.

Der gleichlautende Beschlussvorschlag der Unlinger Rathausverwaltung löste in der Gemeinderatssitzung eine lebhafte grundsätzliche Debatte aus. Die Vereinsarbeit der Sportfreunde Bussen wurde zu keiner Zeit in Frage gestellt, die vorgestellte Maßnahme sei auch unzweifelhaft notwendig. Allerdings: „Muss Unlingen immer dann auch zahlen, wenn Uttenweiler vorlegt?“, war aus dem Gremium zu hören. Der gesamte Zuschuss von 40 Prozent durch beide Gemeinden sei doch recht beachtlich. Man sollte doch, wie in anderen Gemeinden offenbar auch, sich in Unlingen Gedanken über eine grundsätzliche allgemeine Richtlinie der Vereinsförderung machen. Das bisherige System der Zuschussgewährung in Einzelfällen sei nicht mehr verwendbar, wurde am Ratstisch argumentiert. Andererseits, wurde von anderer Seite angemerkt, gebe es Vereine von unterschiedlicher Bedeutung und unterschiedlichen Bedürfnissen. Dennoch sollten in absehbarer Zeit Grundlagen für eine allgemeine Vereinsförderung ausgearbeitet werden.

Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Sportfreunden Bussen eine Förderung in Höhe von 20 Prozent der anfallenden Gesamtkosten, also rund 22 000 Euro, für die geplante automatische Beregnungsanlage zu gewähren. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt.