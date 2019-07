Gewaltige Töne und heiße Rhythmen

Der Musikverein Unlingen feiert sein 190-jähriges Bestehen mit dem Kreismusikfest vom 26. bis 29. Juli. Ein Höhepunkt an dem langen Festwochenende ist der „Hurrikan der Blasmusik“ mit fünf Top-Bands am Festsamstag. Die SZ stellt die mitwirkenden Bands vor. Heute: die Brasserie.

Die Brasserie aus Friedrichshafen sind zehn Musiker, die mit ihrem Brasssound die Ketten der traditionellen Blasmusik sprengen und die Festzelte zum Beben bringen. Die Gefechte um die Ländle-Brass Challenge, den Volxmusik Grandprix und das SWR-Blechduell konnten die authentisch-jungen Musiker damit bereits für sich entscheiden. Die neue, revolutionäre Staffel verspicht gewaltige Tones, pulsierende Rhythmen und feurige Leidenschaft, heißt es auf ihrer Hompage. Sie begeistern ihr Publikum in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland einem frischen Mix aus HipHop, Ska und Reggae. Das einzige was noch an traditionelle Blasmusik erinnert sind ihre „Tröten“, die kurzen Lederhosen und ihre Verbundenheit zum Bodensee.

Geprobt wird in einem Schuppen auf einem idyllisch gelegenen Bodenseeobst-Hof in Appenweiler, weit ab von jeder Zivilisation, umringt nur von Apfel- und Birnenbäumen.

Mit ihrem frechen Brasssound sind sie schon zum Sieger der Ländle-Brass-Challenge und des Volxmusikgrandprix gekürt worden. Bei Veranstaltungen wie dem Schweizer Brasscrossfestival in Luzern oder dem Woodstock der Blasmusik in Österreich sind sie gern gesehene Gäste.