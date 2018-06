Gesamtes Vermögen wird erfasst

Ab dem Jahr 2020 muss das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR ) umgesetzt sein. Zusammen mit der Firma Schüllermann Consulting will Unlingen das Projekt mit eigenem Personal stemmen. Der Gemeinderat gab dazu die Zustimmung.

„Aufgrund der Erfahrungen anderer Gemeinden ist mit einem Umstellungszeitraum bei der Größenordnung Unlingens von mindestens zwei Jahren auszugehen“, erklärte Unlingens neue Kämmerin Heike Binder in der Gemeinderatssitzung. Nicht nur in der Kämmerei sei in dieser Zeit mit einer deutlichen Mehrbelastung zu rechnen. Die Umstellung soll im wesentlichen neben der üblichen Tätigkeit in der Verwaltung des Rathauses erfolgen. Daher, so Binder, gelte es, keine Zeit zu verlieren. Mit den Vorbereitungen der gesamten Bewertung und Erfassung des Vermögens sollte umgehend begonnen werden.

Als Ziel in Unlingen nannte die Kämmerin die Umsetzung des Projekts mit eigenem Personal und einem externen Beratungsbüro. Dies soll im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit mehreren Gemeinden im östlichen Landkreis Biberach erfolgen. Die Firma Schüllermann Consulting hat dazu ein Angebot in Höhe von knapp 25 000 Euro brutto vorgelegt. Das pauschale Honrar könnte quartalsweise in einer Projektlaufzeit von 36 Monaten entrichtet werden. Dies würde für Unlingen in den Jahren 2018 und 2021 jeweils etwa 4000 Euro, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils etwa 8200 Euro betragen. Im Leistungsumfang enthalten sind Organisation und Planung von 13 allgemeinen und drei individuellen Workshops, sowie die Bereitstellung von Unterlagen und eine Vor-Ort-Hotline zur Beantwortung fachlicher und organisatorischer Fragen.

Einstimmig votierte der Gemeinderat für die Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2020. Federführend dabei ist die Gemeindekämmerei mit der Fachbediensteten für das Finanzwesen. Grundlegende Entscheidungen werden auf den Bürgermeister übertragen. Am Gemeinschaftsprojekt Biberach zu den angegebenen Angebotspreisen wird teilgenommen.

Außerplanmäßige Haushaltsmittel für das Projekt im Jahr 2018 werden durch eine höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert. Die weiteren entsprechenden Haushaltsmittel sind in den folgenden Haushaltsjahren bereitzustellen. Dies gilt auch für Sach- und Personalkosten und den notwendigen Beratungs- und Schulungsaufwand.