Der Handharmonika-Club Möhringen diene schon immer zweierlei Aufgaben – einerseits der Musik und andererseits der Pflege der Kameradschaft. Das hat der Vorsitzende Georg Werner bei der Hauptversammlung gesagt, der im 30. Jahr seiner Tätigkeit erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Er führt nicht nur dieses Amt aus, sondern ist auch Spieler aller Orchester in Möhringen und zeichnet sich sowohl für die Vermietung des WC-Wagens als auch des vereinseigenen Zeltes zuständig, das dem Verein Geld bringt und so vor einem abnehmenden Kassenbestand bewahrte. Werner will die Jugendarbeit forcieren, da die Jugend die Zukunft des Vereins sei. Mit Saskia Buschle habe der Verein eine sehr gute Musikpädagogin in seinen Reihen, so dass ihm vor dieser Aufgabe nicht bange ist.

Die Vorhaben in diesem Jahr reichen vom Jahreskonzert im Frühjahr über ein Platzkonzert bis hin zum Lumpenliedersingen und dem Weihnachtsliederspielen. Der Handharmonika-Club Möhringen feiert 2021 sein 90jähriges Bestehen. Dann soll monatlich eine Veranstaltung durchgeführt werden.

Die Dirigentin und Musiklehrerin Saskia Buschle vereint derzeit 43 Kinder und Babys in der musikalischen Früherziehung, bietet derzeit auch wieder den Musikgarten an und hat bei den Klangstraßen knapp 30 Kinder, die zum Teil bis aus Donaueschingen kommen würden. Insgesamt 37 Kinder werden derzeit im Instrumentalunterricht ausgebildet. Angeboten werde auch eine Melodica-Gruppe, um an dieses Instrument herangeführt zu werden.

Beim Frühjahrskonzert im Mai solle es auch wieder ein Schülerorchester geben, das dann mit dem Jugendorchester auftreten wird. Für guten Probenbesuch wurden vom Hauptorchester Saskia Buschle, Alexander Reusch und Pia Werner, vom Freizeitorchester Simone Amann, Willi Bertsche, Saskia Buschle, Pia Werner, Hans Knittel, Elke Meister und Georg Werner sowie vom Jugendorchester Sophie Merkel, Selina Glökler und Maiwenn Seifried ausgezeichnet.

Neben der Wahl des Vorsitzenden Georg Werner wurde Julia Honer zur Schriftführerin gewählt.

Die Erfüllung des Wunsches, einen Schopf für die Vereinsutensilien zu bauen, ist ein Stück näher gerückt, da die Stadt Tuttlingen ein Grundstück im Kühltal in der Nähe des Narrenschopfes erworben hat und dieses für den HHC nach Aussagen von Ortsvorsteher Günther Dreher zur Verfügung stehe. Damit kann dieses Ziel nun weiter forciert werden.

Der Antrag auf eine Beitragserhöhung, die erstmals seit der Umstellung auf den Euro 2002 erfolgen soll, wurde von der Versammlung auf das nächste Jahr vertagt, damit im Vorfeld alle Mitglieder darüber informiert werden können. Die Erhöhung der Beiträge sieht auch vor, dass die bislang beitragsfreien aktiven Ehrenmitglieder einen kleineren Beitrag zahlen sollen, der für die Arbeit der Dirigentin bestimmt wäre.