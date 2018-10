Genau die richtige Gemeindegröße

Gegen zehn Mitbewerber hat sich Heike Binder durchgesetzt, um das angestrebte Amt der Kämmerin in der Gemeinde Unlingen zu erhalten. Inzwischen gut eingearbeitet, fühlt sie sich wohl im Unlinger Rathaus.

Heike Binder stammt aus Ertingen. Nach dem Besuch der Franz-von Sales-Realschule Obermarchtal wechselte sie auf das Wirtschaftsgymnasium Saulgau. Daran schloss sich das Studium gehobener Verwaltungsdienst an der Fachhochschule Ludwigsburg an.

Ihre ersten Erfahrungen sammelte Binder bei der Regierung von Oberbayern in Verbindung mit einem G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen. Doch für die Verbindung zur Heimat war Oberbayern einfach zu weit weg. So nahm sie eine Stelle als Kämmerin und Hauptamtsleiterin in Pfronstetten auf der Alb an.

Von hier wechselte sie als stellvertretende Kämmerin nach Mengen, um dort festzustellen: „Eine Stadt ist eigentlich nichts für mich.“ Als nun die Stelle des Kämmerers in Unlingen frei wurde, bewarb sie sich als Nachfolgerin von Berthold Trett. Gegen zehn Mitbewerber musste sie sich durchsetzen. Drei von ihnen kamen in die engere Wahl und wurden dem Gemeinderat vorgestellt.

Inzwischen fühlt sich Heike Binder in Unlingen wohl: „Ich habe tolle Kollegen um mich und kann in einem schönen Büro arbeiten.“ Unlingen sei als Gemeindegröße für sie gerade richtig.

Das Amt einer Kämmerin ist für sie eine vielseitige und großartige Herausforderung, der sie sich mit vollem Engagement stellen möchte. „Dabei“, betont sie im Gespräch, „kann ich meine kommunalen Erfahrungen und Kenntnisse für die Gemeinde Unlingen mit einsetzen.“ Ihre erste Amtshandlung war, die Umstellung des Rechnungswesens in die ersten Bahnen zu lenken. Daran schließen sich weitere Entscheidungen an, diese Umstellungen zielstrebig fortzuführen. „Ich hoffe, die Gemeindefinanzen immer mit dem richtigen Händchen führen zu können, um die Grundlage für solide Finanzen in Unlingen zu schaffen“, betont die neue Kämmerin.

All diese Arbeit ist mit viel und ganz unterschiedlichem Zahlenmaterial und damit mit viel Schreibtischarbeit verbunden. Als Ausgleich agiert sie als Tänzerin in einer Jazz-Hip-Hop-Gruppe. Außerdem ist sie aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ertingen und des Fanfarenzugs Obermarchtal.