Gemeinderat auf zwölf Sitze reduziert

Für die neue Amtsperiode hat sich das Gremium des Gemeinderats Unlingen leicht verändert. Die Zahl der Amtsträger sank von 14 auf zwölf, vier bisherige Mitglieder haben nicht mehr kandidiert, ein bisheriger Gemeinderat erreichte nicht mehr die notwendige Stimmenzahl für eine Wiederwahl, und nur noch eine Frau ist am Ratstisch präsent. In feierlicher Form hat Bürgermeister Erwin Hölz das Gremium für die neue Amtsperiode verpflichtet.

Als Einstieg in die Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Erwin Hölz fest, dass bei keinem der neugewählten Gemeinderäte Hinderungsgründe vorliegen, das angestrebte Amt anzutreten. Hölz freute sich über die gute Wahlbeteiligung. Bei der Auszählung der Stimmen habe es mehrfach knappe Ergebnisse gegeben, sodass sicherheitshalber mehr als einmal nachgezählt worden sei. Doch auch das Landratsamt Biberach habe bei der Wahl während der Prüfung keine Wahlmängel feststellen können. Somit war die Grundlage gelegt, dass der gesamte Gemeinderat das von Bürgermeister Hölz vorgetragene Gelöbnis nachsprechen konnte. Per Handschlag wurde dieser Akt bekräftigt.

Unter dem Stichwort „Das Erreichte kann sich sehen lassen“ erinnerte Hölz an das Wirken des Gemeinderats in den vergangenen fünf Jahren. Ohne die Klausurtagungen wurden 65 Sitzungen mit rund 610 Tagungsordnungspunkten abgehalten. Über die Summe von mehr als 31,5 Millionen Euro, davon 9 Millionen Euro als reine Investitionen im Vermögenshaushalt, hatte das Gremium zu befinden. „Dennoch ist die Gemeinde heute schuldenfrei“ betonte Hölz.

Als Schwerpunkt bezeichnete er das Thema der Ortsumfahrung im Zuge der B 311. Auch für den Gemeinderat sei dies eine Jahrhundertleistung gewesen. In überwiegend angenehmer Atmosphäre sei trotz gelegentlich unterschiedlicher Ansichten gute Arbeit geleistet worden, so dass bei vielen Themen Einmütigkeit und Konsens zu verzeichnen war. „Alle Gemeinderäte, nicht nur die heute Ausscheidenden, können mit großer Genugtuung auf ihre Leistungen und das Geschaffene zurückblicken.“ In diesen Dank band Hölz auch seinen Amtsvorgänger Richard Mück ein, der maßgebend in allen Themen mitgewirkt habe.

25 Jahre im Amt

Der erste Dank an die aus dem Amt scheidenden Mitglieder galt Wolfgang Winkler. Seit 1984, also seit 25 Jahren, ist er Gemeinderat. Ab 1994 dritter Stellvertreter des Bürgermeisters, versah er ab 2004 mit großer Gewissenhaftigkeit das Amt des ersten Stellvertreters des Bürgermeisters. Dazu kommen 15 Jahre gemeindlicher Vertreter im gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen. Hölz dankte Winkler für seine Erfahrung im ehrenamtlichen und beruflichen Bereich, die oft ideenreich zu guten Entscheidungen beigetragen haben. Ein gut gefüller Vesperkorb, den auch die anderen Ausscheidenden erhielten, soll den Weg in freie Stunden mit ausfüllen.

Norbert Selig hat sich in seinen fünf Jahren Zugehörigkeit zum Gemeinderat besonders für die Belange der Jugend und des Sports eingesetzt. Rudolf Schmickl war seit 2009 im Gemeinderat und gleichzeitig seit 1984, also 35 Jahre im Ortschaftsrat Dietelhofen. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art hat er sich besonders für Kinder und Jugendliche und natürlich für den Teilort Dietelhofen stark gemacht, dem er wie seit 2006 als Ortsvorsteher weiterhin dienen wird. Klaus Maier war seit fünf Jahren Gemeinderat. Sein besonderes Wirken galt der Feuerwehr, der Landwirtschaft und dem Teilort Göffingen. Ebenfalls seit fünf Jahren gehörte Angelika Widmann zum Gemeinderat, davor noch seit zehn Jahren zum Ortschaftsrat Göffingen. Ihr Blick war besonders konstruktiv auf die Belange der Jugend und des Teilorts Göffingen ausgerichtet. „Sie alle haben mit dazu beigetragen, aus der Gesamtgemeinde Unlingen das zu machen, was sie heute ist. Mit Stolz dürfen Sie darauf zurückblicken“, bilanzierte Hölz. Die offizielle Verabschiedung auch mit anstehenden Ehrungen soll in feierlichem Rahmen bei der Jahresabschlusssitzung im Dezember erfolgen.

Zum Gemeinderat Unlingen für die neue Amtsperiode ab 2019 zählen die bisherigen Gemeinderäte Markus Föhr, Richard Hefele, Elmar Lohner, Barbara List, Martin Schmid und Stefan Zwick aus Unlingen, Peter Borst aus Uigendorf, Klaus Hägele aus Möhringen und Stefan Ries aus Göffingen.

Als neue Mitglieder nehmen Roland Maier aus Unlingen, Gerhard Hinz aus Dietelhofen und Günther Schrode aus Göffingen am Ratstisch ihren Platz ein. Für sie alle gilt, dass der Gemeinderat das höchste Organ der Gemeinde darstellt und alle Mitglieder des Rats in großer Verantwortung das Leben der Gemeinde mitbestimmen können.