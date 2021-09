Unlingen entlastet seine Landwirte - Das sorgt für Diskussion

Das Flurneuordnungsverfahren im Rahmen der B 311/Ortsumfahrung Unlingen ist einen Schritt weiter. Im Gemeinderat am Montagabend wurde der Wege- und Gewässerplan vorgestellt. Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit beschlossen, die verbleibenden Kosten von maximal 200 000 Euro freiwillig zu übernehmen und damit die Eigentümer (hauptsächlich Landwirte) zu entlasten. Dies war allerdings nicht unumstritten.

Ortsumgehung bringt Verfahren ins Rollen

Durch die Ortsumfahrung Unlingen wurde 2012 dieses Flurneuordnungsverfahren ins Rollen gebracht. Durch das Verfahren werden die Flächen und Wege im festgesetzten Bereich entlang der Trasse neu geordnet und auch viele neue, sinnvolle Wegeverbindungen geschaffen. In der Ratssitzung stellten Jonas Stadler und Erich Fensterle vom Flurneuordnungsamt den geplanten Wege- und Gewässerplan vor. Danach werden neun Kilometer unbefestigter Wege in dem Gebiet neu erstellt, dazu über acht Kilometer an befestigten Wegen und 3,8 Kilometer Schotterwege.

Mehr als drei Millionen Euro Kosten

Diese geplanten Wegneubauten und auch alle weiteren Maßnahmen zur Sanierung des Feldwegenetzes im Neuordnungsgebiet wurden mit dem Verfahrensträger, dem Regierungspräsidium Tübingen, abgestimmt. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen belaufen sich auf 3,27 Millionen Euro. 2,772 Millionen Euro übernimmt davon das Regierungspräsidium. Der Rest, rund 500 000 Euro, müsste die sogenannte Teilnehmergemeinschaft schultern, in der alle Grundstückseigentümer zusammengeschlossen sind. Doch Bund und Land übernehmen davon 63 Prozent, so dass für die Unlinger Grundstückseigner – nach derzeitigem Stand – noch Kosten von rund 184 000 Euro verblieben wären.

Durch den Bau der Ortsumfahrung werden die Flächen und Wege entlang der Trasse neu geordnet. (Foto: bju)

Doch die werden nun von der Gemeinde übernommen. Diese deckelt ihr freiwilliges finanzielles Engagement allerdings auf 200 000 Euro. Sollten die verbleibenden Kosten höher werden, müssten die Landwirte doch noch was aus eigener Tasche drauflegen.

Neues Feldwegenetz entsteht

Bürgermeister Gerhard Hinz und auch weitere Gemeinderäte sprachen sich für diese Übernahme aus verschiedenen Gründen aus. Die Gemeinde spart durch diese Neuordnung die komplette Sanierung des Feldwegenetzes im Bereich Unlingen, teilweise in Göffingen und zum Teil auch im Bereich Möhringen. Das im Zuge der Sanierung geschaffene neue Feldwegenetz bedarf auch auf Jahre hinaus keiner Sanierung. Im Rahmen des Verfahrens können auch touristische Projekte umgesetzt werden.

Und zudem werden neue Wegeverbindungen geschaffen, die Unlingen entlasten. Durch die neuen Wege könnte man landwirtschaftlichen Verkehr aus Unlingen raushalten, so Bürgermeister Gerhard Hinz. Auch Roland Maier und Martin Schmid sahen die Gemeinde in der Pflicht und plädierten für eine komplette Kostenübernahme durch die Gemeinde.

Elmar Lohner argumentierte anders: „Ich bin voll für die Planung und Umsetzung.“ Aber er hielt es für richtig, dass diejenigen die davon profitieren, auch einen Teil dazu beitragen. Er plädierte, auch mit Blick auf die Haushaltslage der Gemeinde, für eine Deckelung des Zuschusses auf 150 000 Euro, so dass die Eigentümer noch 34 000 Euro zu tragen gehabt hätten. Als Kompromissvorschlag war Bürgermeister Hinz dann 175 000 Euro als maximalen Betrag in die Runde. Doch Klaus Hägele stellte den Antrag, dass es bei der kompletten Kostenübernahme (bis maximal 200 000 Euro) bleiben sollte. Und die große Mehrheit, bei drei Enthaltungen, stimmte denn auch dafür.