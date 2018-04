Geballte A-cappella-Offensive

In diesem Frühjahr veranstalten die Sportfreunde Bussen wieder einen Kabarettabend im Dorfgemeinschaftshaus in Uigendorf. Am Samstag, 28. April, ist die A-cappella-Gruppe Josefslust zu Gast.

Josefslust ist die geballte achtköpfige A-cappella-Offensive. Genauer gesagt ein lupenreines Hör- und Sehvergnügen mit heimischem und internationalem Liedgut vom Schlager, Pop und Rock bis hin zum Reggae.

In raffiniert arrangierten Abfolgen, gewürzt mit komödienhaften Bühnendialogen, lässt „Josefslust“ für ein paar Stunden Ängste, Sorgen, die falsche Wahl des Partners, des Berufes, der Steuerklasse, in der Getränkekarte und an der Wahlurne ein wenig vergessen. Und siehe da, es entsteht ein ungemein schmeichelndes, angenehmes Bühnen- und Konzertklima, das die stattlichen Herren durch Erwärmung mit menschlichem Gesang und angenehmer Luftfeuchte in Herz, Auge, Ohr und Bauch erzeugen, heißt es in der Mitteilung.

Die Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Außerdem erhalten Besucher gegen Vorlage der SZ-Abokarte an der Abendkasse ein Glas Sekt gratis.