Gäste genießen ausgelassene Stimmung beim Unlinger Annafest

Der Musikverein Unlingen hat vor Kurzem das traditionelle Annafest veranstaltet. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren nur ein „Annafest To-Go“ und ein kleines Annafest im Freien stattfinden konnte, freuten sich die Unlinger und alle Gäste umso mehr, dass in diesem Jahr wieder gemeinsam im Festzelt gefeiert werden konnte. Und der Verein kann auf ein gelungenes Festwochenende mit zahlreichen Besuchern zurückblicken, heißt es in einem Nachbericht.

Nachdem bereits am Freitagabend die Gastkapelle auf Brixen im Thale begrüßt wurde, startete das Annafest am Samstag um 16 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Gerhard Hinz. Anschließend unterhielten die Gäste aus Brixen im Thale im Festzelt mit Blasmusik aus Tirol. Um 18 Uhr eröffnete Achims Wirtshausmusik das Blasmusikevent „Hurrikan der Blasmusik“ und brachte die Besucher in Stimmung für die bevorstehenden Bands. Anschließend sorgten die Kaiser Musikanten und die Musikatzen für einen musikalischen Hörgenuss der Extraklasse und brachten das Zelt zum Beben. Zum Abschluss des Abends heizte Die Brasserie mit ihrem Brass-Sound den Gästen ein. Die Stimmung an diesem Abend war der absolute Wahnsinn, kaum ein Besucher blieb auf der Bank sitzen und die vier Bands brachten das Zelt zum Beben, berichtet der verein in seinem Schreiben.

Am Sonntagmorgen fand der Festgottesdienst zu Ehren der heiligen Anna im Festzelt statt. Alle anwesenden Gottesdienstbesucher mit dem Namen Anna oder Joachim wurden nach dem Gottesdienst zu Ehren ihrer Namenspatrone mit einem Blumenkränzchen geschmückt. Anschließend spielte der Musikverein Niederstotzingen zum Frühschoppen und der Musikverein Andelfingen zur Nachmittagsunterhaltung auf und die Besucher konnten die Stimmung im Festzelt bei Blasmusik, Getränken und Essen genießen. Höhepunkt am Sonntagabend war die Sommernachtsparty mit der Partyband Dirndlknacker bei der bis in die späten Abendstunden bei bester Stimmung ordentlich gefeiert wurde.

Die Kinderspiele fanden am Montagmittag im Freien statt. Trotz kurzen Regenschauern ließen sich die kleinen Besucher nicht beirren, zeigten ihr Können und Geschick beim Spieleparcour und konnten sich dort austoben. Im Zelt konnte bei Kaffee und Kuchen das ein oder andere Pläuschen gehalten werden. Zudem gaben die Miniband und die Jugendkapelle einige Stücke zum Besten. Mit dem Festausklang, bei dem der Musikverein Attenweiler aufspielte, neigte sich ein gelungenes Fest mit vielen schönen und erlebnisreichen Stunden dem Ende zu.